Que faire si vous perdez votre emploi avec un prêt immobilier à rembourser tous les mois ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/10/2026 à 15:44

La "garantie chômage" est très rare dans les contrats d'assurance emprunteur. (illustration) (Pixabay / Aymanejed)

Que faire si vous perdez votre emploi alors que vous devez rembourser chaque mois un prêt immobilier ? Avant d'envisager une vente, vous pouvez explorer d'autres options vous permettant de conserver le bien. Le premier réflexe est de vérifier votre assurance emprunteur, indique à Ouest-France Maxime Chipoy, porte-parole du courtier meilleurtaux.com.

Contacter son banquier rapidement

Certains contrats prévoient en effet une garantie chômage. Ils sont cependant très rares puisqu'ils représentent « moins de 5 % des contrats d’assurance » , indique le professionnel. Pourquoi ? Parce que cette clause fait bondir le coût de l'assurance emprunteur alors que ses conditions sont souvent restrictives (application d'un délai de carence, plafonnement à 50 % de la mensualité etc.).

Quoi qu'il arrive, vous devez « sans tarder » contacter votre banquier et ne surtout pas « faire l'autruche » . Maxime Chipoy explique que le conseiller pourra accorder « une suspension des mensualités pendant quelques mois » ou un aménagement comme « une réduction de l’ordre de 10 % » . Ces solutions ont bien sûr un coût : elles allongent la durée du crédit et donc les intérêts à payer.

« Il ne faut pas vivre cela comme une situation honteuse. (...) Ce sont des choses qui arrivent et très souvent, malheureusement » , rappelle le courtier.