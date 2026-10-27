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Que faire si vous perdez votre emploi avec un prêt immobilier à rembourser tous les mois ?

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information fournie par Boursorama avec Newsgene 27/10/2026 à 15:44

La "garantie chômage" est très rare dans les contrats d'assurance emprunteur. (illustration) (Pixabay / Aymanejed)

La "garantie chômage" est très rare dans les contrats d'assurance emprunteur. (illustration) (Pixabay / Aymanejed)

Perdre son emploi avec un crédit immobilier sur le dos est une situation délicate et angoissante. Pour gérer au mieux cette période, il est conseillé de contacter rapidement son banquier afin d'envisager des aménagements.

Que faire si vous perdez votre emploi alors que vous devez rembourser chaque mois un prêt immobilier ? Avant d'envisager une vente, vous pouvez explorer d'autres options vous permettant de conserver le bien. Le premier réflexe est de vérifier votre assurance emprunteur, indique à Ouest-France Maxime Chipoy, porte-parole du courtier meilleurtaux.com.

Contacter son banquier rapidement

Certains contrats prévoient en effet une garantie chômage. Ils sont cependant très rares puisqu'ils représentent « moins de 5 % des contrats d’assurance » , indique le professionnel. Pourquoi ? Parce que cette clause fait bondir le coût de l'assurance emprunteur alors que ses conditions sont souvent restrictives (application d'un délai de carence, plafonnement à 50 % de la mensualité etc.).

Quoi qu'il arrive, vous devez « sans tarder » contacter votre banquier et ne surtout pas « faire l'autruche » . Maxime Chipoy explique que le conseiller pourra accorder « une suspension des mensualités pendant quelques mois » ou un aménagement comme « une réduction de l’ordre de 10 % » . Ces solutions ont bien sûr un coût : elles allongent la durée du crédit et donc les intérêts à payer.

« Il ne faut pas vivre cela comme une situation honteuse. (...) Ce sont des choses qui arrivent et très souvent, malheureusement » , rappelle le courtier.

© Boursorama avec Newsgene
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