information fournie par Boursorama avec LabSense • 21/09/2026 à 08:30

Propriétaire bailleur : les critères pour choisir la bonne agence immobilière / iStock.com - TkKurikawa

Vérifier les compétences, les certifications et la réputation

Avant toute chose, une agence de gestion locative doit présenter des garanties professionnelles solides. La carte professionnelle (carte G), la garantie financière et l’assurance responsabilité civile professionnelle sont obligatoires pour manipuler les fonds des propriétaires. Ces documents doivent être fournis sur demande et peuvent être vérifiés en ligne auprès des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI). La réputation est également un critère déterminant : avis clients, ancienneté dans la gestion locative, appartenance à des organismes reconnus…

Examiner la transparence des honoraires et des services inclus

Les frais de gestion locative oscillent généralement entre 6 % et 10 % des loyers encaissés, mais ce pourcentage ne dit pas tout. Les frais annexes - constitution de dossier locataire, état des lieux, rédaction du bail, garantie loyers impayés... - peuvent rapidement alourdir la facture. Certains gestionnaires facturent même des frais de résiliation ou des commissions sur travaux ! Une bonne agence doit fournir un devis détaillé, clair, sans frais cachés, précisant ce qui est inclus dans le mandat : encaissement des loyers, suivi des incidents, relances, gestion des sinistres, reporting, assistance juridique, etc. La transparence est un indicateur direct de la qualité du service.

Prioriser la réactivité, l’accompagnement et les outils numériques

La gestion locative est un métier d’urgence : dégât des eaux, panne de chauffage, litige, impayé… Une agence réactive doit pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence, sous quelques heures à quelques jours selon la gravité, et traiter les demandes courantes dans des délais raisonnables. Si vous avez déjà du mal à joindre le gestionnaire avant la signature, c’est un mauvais signe. Les outils numériques facilitent grandement le suivi : extranet propriétaire en temps réel, alertes automatiques, suivi des interventions, archivage des documents, accès mobile fluide. Une agence moderne simplifie votre quotidien et améliore la transparence de la gestion.

Miser sur l’expertise locale et la connaissance du terrain

Une agence implantée localement connaît les micromarchés, les profils de locataires, et les niveaux de prix réellement pratiqués. Elle anticipe les périodes creuses et les spécificités du quartier, et ajuste sa stratégie pour limiter les vacances locatives. Cette expertise permet de fixer un loyer juste et d'optimiser la rentabilité. C'est souvent cette connaissance fine du terrain qui fait la différence entre une gestion locative correcte et une gestion locative vraiment performante.