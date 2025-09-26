Prestations sociales : quelle revalorisation des aides au logement en octobre ?

Quel montant des APL à partir du mois d'octobre ? ( Crédits photo: © lucid_dream - stock.adobe.com)

Chaque année, au 1er octobre, les aides au logement sont revalorisées. Une augmentation qui dépasse légèrement les 1 %, mais qui ne sera visible qu'à compter du mois de novembre prochain.

Vous faites partie des bénéficiaires d'une aide au logement ? Bonne nouvelle : à compter du 1er octobre, le montant de ces prestations sociales versées par la CAF ou la MSA va augmenter. Une hausse d'un peu plus de 1 % qui n'apparaîtra néanmoins sur votre compte courant qu'un mois plus tard, avec le virement effectué le 5 novembre. Pourquoi le montant des aides au logement va-t-il augmenter ? Dans quelle mesure et à partir de quand ? Les éléments de réponse.

Pourquoi le montant des aides au logement va-t-il augmenter en octobre ?

Chaque année, le montant des aides au logement, incluant notamment la célèbre Aide personnalisée au logement (ou APL), est revalorisé. L'objectif d'un tel mécanisme ? Permettre aux différentes aides versées par la CAF ou par la MSA de rester cohérentes avec les loyers effectivement pratiqués. L'évolution du montant des prestations sociales versées aux bénéficiaires d'une aide au logement est ainsi liée à l'Indice de référence des loyers (IRL) calculé chaque trimestre par l'Insee.

Plus précisément, la variation annuelle de l'IRL au cours du 2e trimestre précédent est prise en compte. Au titre de la revalorisation des aides au logement du 1er octobre 2025, c'est donc la variation annuelle de l'Indice de référence des loyers du 2nd trimestre 2025 qui est prise en compte, soit +1,04 % en tenant compte de l'évolution moyenne des prix à la consommation hors tabac et hors loyers au cours des 12 derniers mois.

Il est tout de même important de noter que l'évolution de l'Indice de référence des loyers a fortement ralenti au cours des derniers mois, engendrant une hausse limitée des aides au logement au titre de cette année 2025. Pour comparaison, au cours du 2e trimestre 2024, la variation annuelle de l'IRL était de +3,26 %. Elle était ensuite passée à +2,47 % au 3e trimestre 2024, +1,82 % au 4e trimestre 2024 et 1,40 % au titre du 1er trimestre de l'année 2025.

Une revalorisation des aides au logement qui ne sera visible qu'à compter de novembre

Cette année, les aides au logement vont automatiquement augmenter de 1,04 %, en lien avec la hausse de l'IRL et en cohérence avec ce que prévoit le Code de la construction et de l'habitation. Ainsi, une personne qui touchait par exemple 250 euros au titre de l'Aide personnalisée au logement avant la revalorisation des aides au logement de 2025 percevra 253,5 euros au titre du mois d'octobre 2025, et ce jusqu'à la prochaine révision légale annuelle de 2026.

Néanmoins, les bénéficiaires d'une aide au logement vont devoir se montrer patients. En effet, la revalorisation en question ne sera visible sur leur compte courant, ou sur celui du propriétaire de leur logement, qu'à compter du virement du 5 novembre prochain. En cause ? Le transfert effectué par la CAF ou par la MSA est programmé le 5 de chaque mois, ou le jour le plus proche lorsque cette date tombe un week-end, au titre du mois échu, soit un virement en novembre pour un droit à l'aide au logement en octobre.

Côté aides concernées, toutes les prestations sociales liées au logement profitent de la revalorisation de 1,04 %. Sont ici inclues la célèbre Aide personnalisée au logement (APL), mais également d'autres dispositifs, à l'image de l'Allocation de logement familiale (ALF) et de l'Allocation de logement social (ALS). Dans tous les cas, le montant versé par la CAF dépend d'un grand nombre de critères (nombre de personnes au foyer, lieu de résidence, montant du loyer, ressources du foyer, etc.).