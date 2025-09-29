 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pouvoir d'achat immobilier : dans ces trois villes françaises, vous gagnez une pièce par rapport à 2024
information fournie par Boursorama avec Newsgene 29/09/2025 à 16:22

Au Havre, vous pouvez en 2025 accédez à un logement bien plus grand qu'en 2024 à budget égal. (illustration) (Pixabay / ddzphoto)

Le pouvoir d’achat immobilier repart à la hausse dans plusieurs villes françaises. Dans certaines d'entre elles, il est possible de gagner l'équivalent d'une pièce supplémentaire, selon une étude de Meilleurtaux.

En un an, en consacrant le même budget à votre projet immobilier, trois villes vous permettent de potentiellement gagner une pièce supplémentaire par rapport à l'an dernier. C’est ce que révèle la dernière étude du courtier Meilleurtaux, relayée par Capital . Une situation qui s'explique par la chute des prix des logements anciens et par le recul des taux de crédit.

Vous gagnez 17 m² à Saint-Étienne

Cette étude se base sur une mensualité de remboursement de 1 000 euros, pour un crédit contracté sur 20 ans au taux de 3,22%. Ainsi, à Saint-Étienne, vous obtenez un logement de 144 m², soit un gain notable de 17 m² en un an. Au Havre, vous accédez à 92 m² et bénéficiez de 14 m² en plus. À Nîmes, vous pouvez acheter un bien de 82 m² soit 10 m² supplémentaires.

Dans l'ensemble des 20 villes analysées, le gain de surface moyen atteint 3 m². Dijon et Grenoble sont dans cette moyenne et Rennes un point au-dessus. Les grandes métropoles montrent des gains beaucoup plus faibles : seulement 2 m² à Toulouse et Nice, et 1 m² à Reims, Lille, Nantes, Montpellier, Marseille et Bordeaux. En misant sur Strasbourg et Paris, vous perdez 1 m². Le plus mauvais bilan revient au Mans. Dans la préfecture sarthoise, vous achetez un logement de 85 m² et perdez 5 m² par rapport à 2024.

Encore loin du niveau de 2020

Précisions importantes : les surfaces supplémentaires obtenues à Saint-Étienne, Le Havre et Nîmes en un an restent décevantes comparées à celles disponibles il y a cinq ans, quand les taux de crédit étaient au plus bas. Depuis 2020, 20 m² ont été perdus dans la préfecture gardoise, 9 m² à Saint-Étienne et 8 m² au Havre. La plus grosse perte est enregistrée à Angers et au Mans avec 24 m² de moins.

L'offre BoursoBank