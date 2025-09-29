Pouvoir d'achat immobilier : dans ces trois villes françaises, vous gagnez une pièce par rapport à 2024

Au Havre, vous pouvez en 2025 accédez à un logement bien plus grand qu'en 2024 à budget égal. (illustration) (Pixabay / ddzphoto)

En un an, en consacrant le même budget à votre projet immobilier, trois villes vous permettent de potentiellement gagner une pièce supplémentaire par rapport à l'an dernier. C’est ce que révèle la dernière étude du courtier Meilleurtaux, relayée par Capital . Une situation qui s'explique par la chute des prix des logements anciens et par le recul des taux de crédit.

Vous gagnez 17 m² à Saint-Étienne

Cette étude se base sur une mensualité de remboursement de 1 000 euros, pour un crédit contracté sur 20 ans au taux de 3,22%. Ainsi, à Saint-Étienne, vous obtenez un logement de 144 m², soit un gain notable de 17 m² en un an. Au Havre, vous accédez à 92 m² et bénéficiez de 14 m² en plus. À Nîmes, vous pouvez acheter un bien de 82 m² soit 10 m² supplémentaires.

Dans l'ensemble des 20 villes analysées, le gain de surface moyen atteint 3 m². Dijon et Grenoble sont dans cette moyenne et Rennes un point au-dessus. Les grandes métropoles montrent des gains beaucoup plus faibles : seulement 2 m² à Toulouse et Nice, et 1 m² à Reims, Lille, Nantes, Montpellier, Marseille et Bordeaux. En misant sur Strasbourg et Paris, vous perdez 1 m². Le plus mauvais bilan revient au Mans. Dans la préfecture sarthoise, vous achetez un logement de 85 m² et perdez 5 m² par rapport à 2024.

Encore loin du niveau de 2020

Précisions importantes : les surfaces supplémentaires obtenues à Saint-Étienne, Le Havre et Nîmes en un an restent décevantes comparées à celles disponibles il y a cinq ans, quand les taux de crédit étaient au plus bas. Depuis 2020, 20 m² ont été perdus dans la préfecture gardoise, 9 m² à Saint-Étienne et 8 m² au Havre. La plus grosse perte est enregistrée à Angers et au Mans avec 24 m² de moins.