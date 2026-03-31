Pourquoi Sofidynamic est-elle la SCPI diversifiée la plus plébiscitée en 2026 ?

information fournie par Sofidy • 31/03/2026 à 11:35

Introduction – le contexte du marché des SCPI en 2025

Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) bénéficient d'un regain d'intérêt de la part des investisseurs, comme l'atteste la progression de leur collecte l'an passé. D'après l'ASPIM (1), la collecte brute des SCPI a, en effet, bondi de 17 % en 2025 pour atteindre 5,5 milliards d'euros.

Les SCPI sont engagées dans un nouveau cycle immobilier : depuis 2022 la hausse des taux d'intérêt a entrainé des décotes de prix de certains actifs. Pour saisir ces opportunités d'acquisition inédites, de nouvelles SCPI ont donc vu le jour.

Parmi ces nouvelles SCPI, Sofidynamic, qui bénéficie de la longue expérience de son gestionnaire Sofidy, affiche des bonnes performances et séduit les épargnants !

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Sofidynamic, la SCPI à objectif haut rendement

Créée en 2024 par Sofidy, Sofidynamic a pour objectif de proposer aux épargnants un haut rendement (non garanti), supérieur à la moyenne des autres SCPI. Cette stratégie s'est révélée gagnante dès 2025, année au cours de laquelle la SCPI a enregistré une Performance Globale Annuelle (PGA) de +14,04%*, illustrant la pertinence de son positionnement et de sa politique d'investissement.

En visant prioritairement des actifs offrant un niveau élevé de rendement, en France et en Europe, Sofidynamic mène une politique d'acquisitions très opportuniste. Ainsi depuis sa création, cette SCPI a investi 126 millions d'euros, avec un rendement immédiat moyen à l'acquisition de 8,6 %**.

Fin 2025, le patrimoine de Sofidynamic était constitué de 27 immeubles. Son acquisition la plus emblématique l'an passé a porté sur une prise de participation d'une trentaine de millions d'euros dans l'acquisition d'un important centre commercial au cœur de la ville de Zoetermeer aux Pays-Bas. Sa dernière acquisition sur l'année 2025 porte sur une école de 507m² achetée pour 1,2 millions d'euros avec un rendement immédiat de 7,6%**.

Pourquoi Sofidynamic séduit-elle autant les investisseurs ?

Par son positionnement « High Yield » et un niveau de risque de 4 (sur une échelle allant jusqu'à 7), Sofidynamic s'inscrit dans une logique de complémentarité par rapport aux autres SCPI de Sofidy, qui affichent un niveau de risque moindre de 3.

Ce niveau de risque peut être atténué (sans garantie) par la diversification et la granularité du portefeuille d'actifs de Sofidynamic, deux principes en ligne avec la stratégie historique de son gestionnaire Sofidy.

La SCPI comprend ainsi 580 unités locatives, qui permettent de diluer les risques locatifs, et qui affichent un taux d'occupation financier (TOF) de près de 98 % au 4ème trimestre 2025 (source : Bulletin trimestriel 4T 2025)

Sofidynamic vise aussi bien une diversification en termes de typologies d'usages (en comprenant différents formats de commerces, des locaux d'activité et bureaux fin 2025) que sur le plan géographique : avec une exposition en dehors de France pour près de 47%. L'ouverture géographique (aux Pays-Bas à fin 2025) devrait se renforcer avec de nouvelles opportunités d'investissement notamment en Espagne.

La SCPI a enregistré une Performance Globale Annuelle (PGA) de 14.04%* en 2025 (grâce notamment à une hausse du prix de part de 5%). Cet indicateur s'inscrit parmi les plus élevés du marché des SCPI. Il est non seulement bien supérieur à la PGA moyenne pour l'ensemble du marché des SCPI (limitée à 1,46 %) mais aussi à celle des SCPI diversifiées (6,3 %) en 2025(1)

Ses performances, son accessibilité, avec un prix de part de 315 euros, et sa simplicité d'investissement, à travers une souscription possible entièrement en ligne sur le site Boursorama, procurent à Sofidynamic de solides atouts !

En moins de deux années d'existence, la SCPI de Sofidy a déjà séduit plus de 6.500 associés à fin 2025, avec une collecte brute record au quatrième trimestre s'élevant à 42 millions d'euros.

Pourquoi investir dans la SCPI Sofidynamic en 2026 ?

Sofidynamic est accessible financièrement grâce à un prix de souscription par part à 315 euros. Ce ticket d'entrée relativement faible constitue un vrai avantage pour les épargnants. Contrairement à l'acquisition d'un bien immobilier classique — qui nécessite généralement un apport important et l'immobilisation d'une part significative de son épargne — l'investissement en SCPI permet de se constituer progressivement un patrimoine immobilier sans mobiliser un capital élevé dès le départ.

Cette SCPI donne ainsi accès au plus grand nombre à un patrimoine diversifié et granulaire ainsi qu'à une gestion professionnelle grâce au solide savoir-faire de Sofidy.

Il est ainsi possible de déléguer l'ensemble des tracas et contraintes liés à tout investissement immobilier tout en bénéficiant d'une réelle mutualisation des risques, conformément à la stratégie historique du gestionnaire, Sofidy.

Sofidynamic s'adresse donc aux investisseurs qui souhaitent diversifier leur allocation patrimoniale par une poche immobilière au rendement boosté.

Toutefois, tout investissement immobilier comporte des risques, notamment risque de perte en capital et risque de liquidité (cf. ci-dessous).

Pourquoi Sofidynamic est l'une des SCPI les plus plébiscitée ?

Les forces de Sofidynamic ont été soulignées et récompensées par un média indépendant. Elles ont été également reconnues par divers classements de meilleures SCPI en 2025.

Sofidynamic, une SCPI récompensée par un média indépendant

Sofidynamic a remporté le prix « Jeune SCPI 2025 » attribué chaque année par le magazine Mieux Vivre Votre Argent.

Ce media indépendant a souligné le caractère exceptionnel d'une hausse du prix de part dès la première année (+5% en 2025) et la réévaluation de l'objectif de distribution pour 2025.

Ce prix souligne les atouts factuels et objectifs de Sofidynamic, qui la distinguent sur le marché des SCPI.

Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Une présence dans les classements des meilleures SCPI en 2025

Par ailleurs sur un marché où apparaissent des écarts de performance importants entre les différentes SCPI, Sofidynamic apparaît dans les classements de différents sites indépendants.

Meilleurtaux.com a sélectionné Sofidynamic parmi les SCPI conseillées pour son rendement attractif et la forte granularité de son patrimoine et des locataires. Francescpi.com classe Sofidynamic dans le top 10 des SCPI de rendement les plus performantes.

Ou encore SInvestir.fr inclut Sofidynamic parmi les SCPI offrant les plus belles perspectives de performance.

Ces mentions renforcent la visibilité de Sofidynamic ainsi que sa crédibilité, insufflant ainsi un surcroit d'attractivité à la SCPI auprès des experts de l'épargne.

Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Conclusion

En deux ans d'existence, la SCPI Sofidynamic est parvenue à accéder à une place de choix dans le monde de l'investissement immobilier : par sa stratégie disruptive à haut rendement, elle réussit à séduire épargnants particuliers, et professionnels du patrimoine.

Pour rejoindre les milliers d'associés de Sofidynamic, rien de plus simple : la souscription en ligne est possible dès 315 euros par part sur le site Boursorama.com !

RISQUES

Attention ! Prendre des risques pourquoi pas, mais bien les connaître avant c'est mieux !

Les objectifs de performances et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du portefeuille du fonds. Ces fonds ne bénéficient d'aucune garantie ou protection de capital et présentent notamment un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de chaque SCPI. La consultation de ces documents est impérative avant toute souscription. Communication publicitaire. RSX-DYN-032026-FR-2-2694

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez notre guide sur cette solution d'épargne immobilière .

(1) Source : ASPIM - Collecte et performance des fonds immobiliers grand public en 2025

*La performance globale de l'année N correspond à la somme du taux de distribution de l'année N et de la variation du prix de souscription entre le 1er janvier de l'année N et le 1er janvier de l'année N+1

**Rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition des actifs (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.