Pompes à chaleur : les aides du gouvernement vont bondir à partir du 1er octobre 2025

Les aides pour l'installation d'une pompe à chaleur vont bondir à partir du 1er octobre 2025. (illustration) (HarmvdB / Pixabay)

Les aides accordées pour l'installation d'une pompe à chaleur vont considérablement augmenter à partir du 1er octobre 2025. Le gouvernement Bayrou a fait passer cette mesure juste avant sa chute. Objectif : favoriser le déploiement de ce dispositif de chauffage plus écologique et économique.

Les montants versés vont être multipliés par trois. Ils dépendent des revenus du bénéficiaire, de la région où il vit et de la performance de l'équipement choisi. Certaines familles pourront ainsi toucher plus de 10 000 euros pour un tel chantier, apprend-on dans un reportage diffusé lors du 13 h de France 2 .

L'installation coûte 14 000 euros en moyenne

La chaîne publique prend l'exemple d'une maison de 130 m². Un foyer de quatre personnes aux revenus modestes touchera en moyenne 12 800 euros d'aide pour installer une pompe à chaleur. Si ses revenus sont plus élevés, il aura droit à environ 7 500 euros.

Un coup de pouce précieux donc alors que ce système de chauffage coûte 14 000 euros en moyenne. Le gouvernement espère relancer la filière qui a connu une année 2024 difficile avec une baisse de 30 % de l'activité par rapport à 2023. C'est donc le bon moment si vous voulez installer une pompe à chaleur, d'autant que ce coup de pouce est temporaire et doit s'achever le 31 mars 2026.