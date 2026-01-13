Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Décembre 2025

SWISS LIFE AM FRANCE
Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.
ESG Tendances Pierre clôture 2025 sur une note positive et accélère ses acquisitions en direct, illustrant son engagement pour un immobilier durable et performant.
Consultez le reporting complet ici :
