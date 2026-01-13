 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Décembre 2025

information fournie par Swiss Life AM FR 13/01/2026 à 14:37

SWISS LIFE AM FRANCE

SWISS LIFE AM FRANCE

Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille… Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre.

ESG Tendances Pierre clôture 2025 sur une note positive et accélère ses acquisitions en direct, illustrant son engagement pour un immobilier durable et performant.

Consultez le reporting complet ici :

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK

BoursoBank donne accès à  une gamme de SCPI en direct, A  partir de 0% frais d'entrée.

BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0 % de frais d'entrée et accessible à partir de 180 Eur .

DECOUVRIR L'OFFRE

Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour vos projets immobiliers