Point de gestion – ESG Tendances Pierre | Août 2026

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Performances, évolution de la valeur liquidative, allocation du portefeuille … Découvrez les principaux indicateurs de la société civile ESG Tendances Pierre

Au mois d'août, la SC ESG Tendances Pierre poursuit sa dynamique, soutenue par un portefeuille diversifié et une allocation répartie entre différentes typologies d'actifs et zones géographiques. Le fonds continue ainsi de déployer sa stratégie d'investissement dans une perspective de long terme, tout en maintenant une gestion attentive de ses équilibres.

Le mois reste également marqué par l'acquisition de l'ensemble commercial situé au cœur de la métropole nantaise. Entièrement loué à des enseignes reconnues telles que Grand Frais, Action et Ange, cet actif bénéficie d'un fort ancrage commercial local et contribue à la diversification du patrimoine immobilier du fonds

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