Peur de vous faire arnaquer en installant des panneaux solaires ? Cet outil en ligne note votre devis en deux minutes

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 13/07/2026 à 12:18

ScoreSolaire note votre devis d'installation de panneaux photovoltaïques. (illustration) (Skeeze / Pixabay )

Vous avez du mal à savoir ce que vaut votre devis d’installation de panneaux solaires ? ScoreSolaire pourrait vous aider. Cet outil a été créé il y a quelques semaines par un entrepreneur d'Angers âgé de 25 ans. Il permet de vérifier et de noter un devis dans un secteur où les arnaques sont nombreuses, rapporte Ouest-France .

Ce jeune homme s'est lancé après avoir constaté des écarts de tarifs très importants entre les devis proposés à ses parents pour des panneaux photovoltaïques. Son site commence promet « une analyse indépendante en deux minutes » et commence par cette question : « Le solaire est-il rentable chez vous ? » .

Plus d'un devis sur cinq est vraiment trop cher

L'utilisateur doit renseigner certaines informations et l’outil attribue ensuite une note sur dix à son devis à partir de données objectives de l’Ademe, de la Commission de régulation de l’énergie et de France Rénov. Le retour sur investissement, l'inclinaison du toit ou encore l’ensoleillement dans la commune sont pris en compte.

"Sur la centaine de devis que j’ai pu analyser, 22 % sont un peu chers, 22 % sont vraiment trop chers et 44 % comportent même au moins une anomalie", explique l'entrepreneur au quotidien régional. Et parfois, ça vire même à la "malhonnêteté" avec par exemple un nombre de panneaux largement supérieur au besoin réel du client. La note moyenne s’élève à 6,6 sur 10.