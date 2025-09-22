Paris : un hôtel particulier de 425 m² est à vendre pour près de dix millions d’euros

Un hôtel particulier de 425 m² est à vendre pour près de 10 millions dans le XVIe arrondissement de Paris. (illustration) (Pignatta / Pixabay)

Un bien exceptionnel a été mis en vente par l’agence Patrice Besse au prix de 9,6 millions d’euros, rapporte Le Parisien . Il s’agit d’un hôtel particulier de 425 m² avec jardin de 450 m² situé dans le quartier de la Muette, à Paris (XVIe arrondissement). Il s’agit de la seule maison des immeubles Walter, un ensemble immobilier Art déco édifié par l’architecte Jean Walter dans les années 1930 et partiellement inscrit aux Monuments historiques depuis 2006.

Ces bâtiments, conçus pour accueillir les grandes fortunes de l’époque, ont depuis été habités par de nombreuses personnalités, dont l’homme d’affaires Serge Dassault, le courtier Pierre Balmain, l’actrice Catherine Deneuve, l’animateur Arthur ou le footballeur Samuel Eto’o.

Un bien entièrement rénové

Cette maison avait été achetée en 2010 par un professionnel de l’immobilier sexagénaire. Il a tout fait refaire avec l’agence Vidalenc Architectes, dans le respect des matériaux nobles d’origine comme la pierre de taille et le marbre. Elle présente désormais un plan plus moderne. Son grand salon de 60 m² baigne dans la lumière grâce à une verrière et aux baies vitrées. La cuisine, elle, donne sur une terrasse qui permet d’accéder à un vaste jardin paysager avec des buis, des palmiers etc.

À l’opposé, il y a une partie plus privée avec un bureau de 23 m², une grande chambre de 22 m² avec salle de bains et dressing, et une autre chambre de 20 m² avec salle d’eau et toilettes. Cette partie contient aussi une piscine intérieure ultra-moderne et une salle de sport. Enfin, un studio de 36 m² avec accès indépendant est proposé. Le bien est en vente depuis plus d’un an, sans trouver preneur pour l’instant.