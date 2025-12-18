Optimisez votre espace de vie pour créer un cocon qui vous ressemble

Soigner sa déco pour se sentir bien chez soi (Crédits: Adobe Stock - IA)

Se sentir bien chez soi est d'autant plus essentiel que vous passez la majeure partie de votre temps à l'intérieur, un phénomène accru avec le développement du télétravail. Entreprendre des travaux de rénovation ou de réaménagement n'est pas seulement une question d'optimisation de l'espace mais aussi de confort personnel en repensant vos espaces selon vos besoins et vos goûts. Voici quelques pistes de réflexion pour vous créer un cocon sur-mesure.

Se sentir bien chez soi est essentiel

Domicile, école, transports en commun, lieu de travail, les Français passent en moyenne 85% de leur temps dans des espaces clos (1).

Sur l'ensemble de la population, le temps moyen passé à l'intérieur du logement est estimé 16 heures et 10 minutes, ce qui représente environ 67% du temps journalier (71% chez les femmes et 63% chez les hommes (2).

Dans ces conditions, il semble logique que votre environnement immédiat influence votre santé mentale, une théorie nommée «psychologie de l'habitat» selon laquelle l'agencement et l'esthétique de l'espace de vie, par exemple les couleurs, la disposition des meubles ou encore la quantité de lumière naturelle peuvent avoir des effets relaxants ou au contraire augmenter le niveau d'anxiété.

Un espace sombre et encombré donnera une sensation de mal-être, alors qu'un espace lumineux et dégagé favorisera un sentiment de détente.

Pourquoi faire des travaux chez vous ?

Décider d'engager des travaux de rénovation ou de décoration dans son logement n'a pas forcément besoin d'avoir une utilité, comme changer ses fenêtres pour une meilleure isolation.

Il peut simplement s'agir de vous sentir plus à l'aise, en façonnant votre intérieur à votre image, en adéquation avec vos besoins, vos envies et vos goûts.

En premier lieu, il s'agit de repenser les espaces en fonction de vos besoins quotidien : par exemple, avez-vous besoin d'un coin bureau pour télétravailler ? Dans ce cas, il est important de dédier un espace précis à votre activité professionnelle et de vous équiper d'un matériel ergonomique adéquat – bureau, siège, écran supplémentaire – pour travailler dans de bonnes conditions. Meuble à rabat dans lequel rassembler et ranger votre matériel en fin de journée ou table pliable, placard aménagé pour contenir un bureau, avec un peu d'imagination vous trouverez sûrement des astuces même si vous disposez d'un espace réduit.

Si vous aimez cuisiner, votre cuisine est-elle fonctionnelle, avec suffisamment de rangements et des plans de travail adaptés ?

En fonction de vos goûts, vous pouvez ouvrir les espaces, par exemple en abattant une cloison non porteuse ou en remplaçant un mur par une verrière, afin de favoriser la fluidité des déplacements dans la maison.

Vous pouvez au contraire moduler votre espace en le délimitant grâce à des cloisons amovibles ou des paravents, par exemple pour isoler au moins visuellement votre espace de travail.

Les possibilités sont multiples et si vous avez du mal à vous projeter, il existe des logiciels de projection 3D, ou vous pouvez faire appel à un professionnel pour vous faire des propositions qui vous feront gagner en confort tout en optimisant votre espace.

Parmi les points importants, pensez aussi à la ventilation, l'acoustique et la lumière :

La ventilation : nos intérieurs sont souvent plus pollués que l'extérieur. Pensez à aérer quelques minutes votre logement matin et soir et évitez les bougies parfumées et autres parfums d'ambiance non naturels, qui peuvent se révéler toxique pour votre santé.

nos intérieurs sont souvent plus pollués que l'extérieur. Pensez à aérer quelques minutes votre logement matin et soir et évitez les bougies parfumées et autres parfums d'ambiance non naturels, qui peuvent se révéler toxique pour votre santé. L'acoustique : un voisin bruyant, une rue très passante, etc. le bruit peut vite devenir une source de stress. En fonction de votre situation, vous pouvez être amené à faire appel à un artisan professionnel qui vous proposera les travaux nécessaires pour mieux isoler phoniquement votre logement, comme par exemple des fenêtres double vitrage.

un voisin bruyant, une rue très passante, etc. le bruit peut vite devenir une source de stress. En fonction de votre situation, vous pouvez être amené à faire appel à un artisan professionnel qui vous proposera les travaux nécessaires pour mieux isoler phoniquement votre logement, comme par exemple des fenêtres double vitrage. La lumière : on le sait, la lumière naturelle influe directement sur notre humeur et notre moral. Certaines personnes peuvent même souffrir de dépression saisonnière en hiver, lorsque le soleil se fait plus rare. Pour maximiser la lumière naturelle, des astuces simples existent, comme installer des rideaux légers aux fenêtres ou encore installer des miroirs pour réfléchir la lumière dans votre pièce.

Une déco soignée pour un intérieur qui vous ressemble

Travailler votre décoration d'intérieur est l'occasion de personnaliser votre maison et de vous créer un cocon dans lequel vous vous vous sentirez bien.

Commencez par faire le tri dans ce que vous possédez déjà. Cela peut être l'occasion de redécouvrir certains bibelots que vous aviez oubliés et dont vous pourrez vous servir, mais votre objectif principal est de désencombrer au maximum votre maison .

Exit tout ce que vous gardez «au cas où» et ce que vous avez rangé dans un tiroir ou un carton par flemme.

Le but est de regagner de la place et de fluidifier vos déplacements. Evitez par exemple d'encombrer les lieux de passage comme les couloirs.

Ne surchargez pas non plus vos meubles de bibelots ou vos murs de tableaux ou de miroirs. Choisissez avec soin ceux que vous exposerez en fonction de votre personnalité et ce que vous aurez plaisir à voir au quotidien.

Côté couleurs, en fonction de vos goûts et de l'usage de la pièce, vous ne choisirez pas les mêmes couleurs : les tons neutres et pastels créent une sensation d'apaisement, là où des tons vifs envoient un message plus dynamique.

Pour une ambiance cosy le soir, pensez à des éclairages doux, en privilégiant plusieurs sources de lumière comme de petites lampes et des bougies, plutôt qu'une source unique plus puissante et ressentie comme agressive.

Enfin, si vous avez la main verte, pensez à intégrer une touche de nature chez vous, en disposant quelques plantes. Demandez conseil en jardinerie pour trouver les espèces qui se plairont chez vous en fonction de la luminosité, de la température qui règne chez vous etc. Cerise sur le gâteau, certaines espèces de plantes ont des vertus dépolluantes et pourront assainir la qualité de l'air dans votre maison !

Comment financer vos travaux ?

En fonction de que vous souhaitez faire, le budget ne sera pas le même.

Il faut donc commencer par planifier les rénovations et les aménagements que vous souhaitez faire puis évaluer le montant nécessaire, en demandant des devis si vous comptez faire appel à des artisans pour réaliser votre projet.

Si vous avez un petit budget, certaines actions comme le tri et le réagencement de vos meubles ne demandent que de l'huile de coude.

Pour une action axée sur votre décoration, vous pouvez procéder par petites touches au fil des mois pour étaler vos dépenses.

Pour un projet dont le montant est compris entre 200 et 3.000 euros, si vous êtes client BoursoBank , vous pouvez aussi passer par Cli€, notre solution de financement en 3x avec frais (3) .

Pour des travaux plus importants, vous pouvez aussi souscrire un prêt personnel comme celui proposé à ses clients par BoursoBank , qui a par ailleurs obtenu le Label Excellence 2025 décerné par Les Dossiers de l'Epargne.

