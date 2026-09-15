Mieux investir dans un marché plus sélectif

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Le conflit au Moyen-Orient a ralenti le redressement progressif des marchés immobiliers : ce contexte géopolitique, conjugué à des pressions inflationnistes et à des tensions persistantes sur les taux d'intérêts, entretient un manque de visibilité préjudiciable aux décisions d'investissement. Dans cet environnement incertain, les SCPI de la marque Sofidy gérées par Tikehau Investment Management misent plus que jamais sur les actifs les plus résilients tout en assumant parfois des choix plus contrariants afin de saisir des actifs de qualité à des conditions attractives.

Pérenniser les revenus dans la durée

Dans un contexte volatile, la priorité de nos SCPI est de sécuriser une forte visibilité de leurs revenus en s'appuyant sur nos analyses et nos convictions relatives aux grandes tendances économiques, démographiques et sociologiques de moyen-long terme. Dans cette perspective, des phé¬nomènes tels que la métropolisation ou les déséquilibres structurels entre l'offre et la demande orientent régulière¬ment nos choix d'investissements. C'est notamment le cas du secteur de l'hébergement au sens large (hôtellerie, rési¬dentiel géré, etc.) dans certaines localisations en France et en Europe où la rareté de l'offre peut soutenir durablement les fondamentaux locatifs.

Le commerce demeure par ailleurs un socle solide des portefeuilles de nos SCPI. Forts de plusieurs décennies d'expérience dans ce secteur nous constatons que les actifs acquis avec un haut niveau d'exigence affichent des taux d'occupation élevés. Les commerces de qualité, situés dans des emplacements de premier choix et loués à des enseignes solides font ainsi preuve d'une résilience particulièrement marquée. De leur côté, les commerces de périphérie implantés dans des territoires dynamiques, bénéficient d'une activité soutenue, portée notamment par l'attention accrue des ménages à leur pouvoir d'achat, comme en témoigne le succès des enseignes discount.

Bénéficier d'un moment de marché favorable

La faible liquidité inhérente à l'investissement immobilier de long terme est encore renforcée dans le contexte actuel pour les actifs de grande taille. Ainsi, à contre-pied de notre stratégie historique d'investissement très granulaire, nous avons récemment investi à plusieurs reprises dans des opéra¬tions de plus grande taille unitaire affichant des perspectives de performance particulièrement attractives (opérations O'Parinor, Zoetermer, etc.). La dernière en date s'est portée de manière contrariante sur le Magnetik, un immeuble de bureaux de 34 000 m2 qui borde le périphérique parisien au niveau de la Porte d'Orléans.

Nos SCPI se tournent également vers d'autres marchés européens pour renforcer encore davantage la diversifica¬tion de leurs portefeuilles. Elles peuvent ainsi compter sur une expertise enrichie dans le cadre du rapprochement au sein de Tikehau Capital, ainsi que l'accès à davantage d'op¬portunités. Une force de frappe consolidée au bénéfice des porteurs de parts de nos SCPI !

Gérer les patrimoines de manière intensive

Nous poursuivons une gestion active de nos portefeuilles avec pour objectif de sécuriser et renforcer durablement les revenus, notamment grâce au renouvellement et à l'allongement des baux. Ainsi, près de de 200 actes de gestion (renouvellements et relocations) ont été signés au cours du 1er semestre totalisant près de 14 M€ de loyers.

Par ailleurs les patrimoines de nos SCPI évoluent pour s'adapter aux nouvelles exigences du marché. Nous avons ainsi transformé un de nos immeubles de bureaux dans le quartier d'affaires de la Défense pour le louer à des éta¬blissements d'enseignement supérieur, portant ainsi la capacité d'accueil de 550 à 2 000 personnes !

Notre solide savoir-faire et notre bonne connaissance du terrain nous autorisent ce type d'opération complexe.

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Source : Jérôme Grumler Deputy CEO Tikehau IM

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez notre guide sur cette solution d'épargne immobilière.

Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(5) Dividende brut au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité immobilière (sur revenus étrangers) payée par le fonds pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1er janvier de l'année N. Quant à l'imposition des revenus éventuels perçus de l'étranger par la SCPI, l'impôt étranger peut être neutralisé en France afin d'éviter la double imposition des associés, selon les conventions fiscales en vigueur entre la France et les pays concernés. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle et du taux d'imposition propre à chaque associé. Le dispositif fiscal est susceptible d''évoluer. Les porteurs ayant investi via des unités de compte (UC) ne bénéficient pas directement des crédits d'impôt éventuels, ceux-ci étant attribués à l'assureur.