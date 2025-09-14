MaPrimeRénov’: Pourrez-vous en profiter à partir du 30 septembre?

Suspendu pendant l’été, le parcours accompagné de MaPrimeRénov’ rouvrira le 30 septembre avec des conditions durcies et des plafonds d’aides abaissés. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Le guichet MaPrimeRénov’ rouvre à partir du 30 septembre

Le gouvernement a annoncé début juin la suspension pendant la période estivale du volet «rénovation d’ampleur» de «Ma Prime Rénov’». Le ministre de l’Économie Eric Lombard a justifié cette mesure par «un afflux de dossiers» entraînant un encombrement et un allongement des délais de traitement, ainsi qu’un «niveau élevé de fraude». Le parcours par geste, permettant d’obtenir une subvention pour faire remplacer son chauffage par exemple, est maintenu. Le 22 juillet dernier, le ministère du Logement a annoncé une reprise complète du dispositif à compter du 30 septembre.

Une aide réservée aux ménages très modestes

Dans un premier temps, seuls les ménages modestes pourront déposer une demande de subvention. Cela concerne les foyers ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 17.173 euros pour une personne seule, et 25.115 euros pour un couple, hors Ile-de-France. Dans la région capitale, ces plafonds sont relevés respectivement à 23.768 euros et 34.884 euros. Le ministère du Logement envisage d’ouvrir le guichet aux ménages moins modestes dans un second temps, en fonction du nombre de dossiers reçus.

Seules 13 000 nouvelles demandes seront acceptées d’ici la fin de l’année. Une fois ce quota atteint, la plateforme sera de nouveau fermée jusqu’en 2026. Cette mesure vise à éviter un trop grand nombre de dossiers en attente de traitement. Le parcours par geste et les copropriétés ne sont pas concernés par ces restrictions.

Des plafonds revus à la baisse pour aider un plus grand nombre de foyers

La reprise du dispositif MaPrimeRénov’ pour les travaux de rénovation globale s’accompagne d’un durcissement des conditions d’octroi. Les plafonds d’aides ont été abaissés «afin de permettre le financement d’un plus grand nombre de projets, […] dans un contexte de contrainte budgétaire accrue» explique le ministère du Logement.

Voici les informations à retenir:

Le parcours accompagné est désormais réservé aux logements les plus énergivores, c’est-à-dire notés E, F ou G au DPE.

Le plafond des travaux subventionnables est abaissé. Auparavant fixé à 70.000 euros, il s’élève désormais à 40.000 euros pour un gain de 3 classes au DPE et 30.000 euros pour un gain de 2 classes.

Le bonus de 10% du montant de l’assiette des travaux accordé aux logements quittant la catégorie de «passoire énergétique» (classement F ou G) est supprimé.

Le mode de calcul est conservé

Les modalités de calcul de l’aide restent identiques. La subvention correspond à un pourcentage du montant hors taxe des travaux, dans la limite des plafonds mentionnés ci-dessus. Ce taux s’élève à:

80% pour les ménages très modestes,

60% pour les ménages modestes,

45% pour les ménages intermédiaires.

Jusqu’à présent, un ménage très modeste pouvait faire subventionner jusqu’à 90% de ses travaux (en incluant le bonus de 10% pour les «passoires énergétiques»), dans la limite de 70.000 euros. L’aide pouvait par conséquent atteindre 63.000 euros au maximum. Avec un plafond ramené à 40.000 euros, et un taux de 80%, ce même ménage peut désormais percevoir au maximum 32.000 euros. Cette baisse conséquente peut dissuader certains propriétaires d’entreprendre des travaux de rénovation .