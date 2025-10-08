MaPrimeRénov’ : comment préparer un dossier solide après la réouverture de la plateforme ?

La première étape est de se tourner vers un conseiller France Rénov’ qui vous orientera vers un expert agrée. Illustration. (Jarmoluk / Pixabay)

Après plusieurs mois de blocage et une première réouverture perturbée par un trop grand afflux de connexions le 30 septembre, le guichet MaPrimeRénov’ a définitivement rouvert ce mardi 7 octobre 2025. Désormais plus restrictives, les conditions sont les mêmes que celles fixées fin septembre. Ainsi, jusqu’à la fin de l’année, l’aide n’est disponible que pour les ménages modestes souhaitant réaliser des rénovations d’ampleur. D’ores et déjà, près de 1.700 dossiers ont été déposés sur les 13.000 encore possibles cette année. Voici la marche à suivre pour maximiser ses chances de faire partie des bénéficiaires, selon Capital .

Un conseiller et un accompagnateur

La première étape pour les ménages répondant aux critères fixés pour cette fin de campagne 2025 est de se tourner vers un conseiller France Rénov’. Ce service public de la rénovation énergétique des logements, disponible partout en France, oriente ensuite vers des accompagnateurs Rénov’, des professionnels agréés par l’Anah qu’il faut obligatoirement consulter pour obtenir une aide sur les rénovations d’ampleur.

Ce spécialiste va alors visiter le logement du demandeur afin de réaliser un audit énergétique. Il proposera ensuite plusieurs scénarios de travaux et des devis. Ce n’est qu’avec ces documents en main qu’il est possible de déposer sa demande sur la plateforme monprojet.anah.gouv.fr.

Accélérer le traitement de son dossier

Plusieurs points sont à retenir pour assurer un traitement rapide de son dossier. Tous les éléments du dossier doivent être fournis en format non modifiable, en PDF ou en scan. Tout doit par ailleurs être au nom et prénom de la personne du foyer qui dépose le dossier, pour éviter les confusions.

En ce qui concerne les pièces, il faut privilégier un contrat en bonne et due forme au devis fourni par l’accompagnateur Rénov’. Si vous transmettez ce dernier, il doit comporter les signatures des deux parties, à savoir le demandeur et l’accompagnateur, ainsi qu’une date de validité non dépassée. Les postes de travaux concernés par l’aide doivent être surlignés pour une meilleure lisibilité. Enfin, dans tous les cas, n’entamez jamais les travaux avant d’avoir obtenu une réponse définitive de l’Anah, au risque de devoir payer plein tarif.