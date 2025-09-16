 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Majoration de la taxe d'habitation : ces propriétaires de résidences secondaires qui dénoncent un « matraquage » fiscal
Dans certaines communes françaises, la taxe d'habitation est majorée de 60 %. (illustration) (Pixabay / Mampu)

Plus de 1 600 communes françaises situées en zone tendue ont décidé de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Certains propriétaires dénoncent un matraquage fiscal, comme à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var.

Après la taxe foncière, à payer avant mi-octobre, de nombreux Français vont devoir régler la taxe d'habitation. Cet impôt local, supprimé en 2023 pour les résidences principales, reste en effet appliqué sur les résidences secondaires. Les avis seront distribués courant novembre et le paiement devra intervenir avant le 15 décembre.

Taxe d'habitation : une majoration pouvant atteindre 60 %

Si cet impôt local a tendance à augmenter pour tous les contribuables qui y sont assujettis, certains sont plus touchés que d'autres. En effet, 3 690 communes situées en zone tendue sont autorisées depuis 2017 à majorer le montant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS). Et elles sont déjà 1 628 à avoir activé cette « surtaxe » qui peut être comprise entre 5% et 60%. L'objectif est ici de limiter la prolifération de résidences secondaires, souvent inoccupées une grande partie de l'année, dans des localités déjà plombées par le manque de logements disponibles.

La municipalité de Roquebrune-sur-Argens (Var) applique ainsi la majoration maximale de 60 % depuis un vote en septembre 2023. Plus de 600 propriétaires de résidences secondaires se sont regroupés au sein du Collectif de défense des résidents secondaires de Roquebrune-sur-Argens pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un « matraquage » fiscal, rapporte Var-Matin . Sans obtenir gain de cause pour le moment.

En France, seuls 35% des propriétaires de résidences secondaires font partie des ménages aisés, selon des données de l'Insee relayées par TF1 Info .

