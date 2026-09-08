information fournie par Primaliance • 08/09/2026 à 17:53

Magnetik, 34 000 m² de bureaux aux portes de Paris : Sofidy et Batipart Europe s'associent

Annoncée au 2e trimestre 2026, l'acquisition en joint venture de l'immeuble Magnetik, situé en bordure du boulevard périphérique sud à Paris, marque une étape notable dans la stratégie d'investissement des SCPI Sofidynamic (AMF SCPI n° 26-11 délivré le 31 mars 2026) et Immorente (AMF SCPI n° 20-20 délivré le 27 novembre 2020). Cette opération, conduite en partenariat avec Batipart Europe, reflète une lecture particulière du marché immobilier parisien actuel, un marché qui traverse une phase de correction depuis 2022, et dans lequel certains acteurs choisissent de se repositionner.Sources : Bulletins trimestriels d’information de Sofidynamic et d’Immorente, 31 mars 2026

Magnetik : un immeuble de bureaux aux portes de Paris

L'immeuble Magnetik représente environ 34 000 m² de surfaces de bureaux, situés face à la Porte d'Orléans, à l'interface entre Paris intramuros et sa proche banlieue sud. Sa localisation, à quelques minutes à pied des transports en commun et en connexion directe avec l'axe Paris-Orly, lui confère une accessibilité notable pour les entreprises locataires.

Rénové en 2018, le bâtiment propose une diversité d'usages : terrasse arborée de 5 725 m², espaces de coworking, salle de sport, restaurants, auditorium et 762 places de stationnement. Ces caractéristiques correspondent aux critères actuels du marché tertiaire, qui privilégie les immeubles dits « flex » ou multiservices, à l'heure où les entreprises adaptent leurs besoins d'occupation post-pandémie.

Sur le plan environnemental, Magnetik est titulaire des certifications BREEAM « Very Good », HQE et Wiredscore. Ces labels attestent d'un niveau de performance énergétique et de connectivité jugé satisfaisant au moment de leur obtention, même si les gérants indiquent d'ores et déjà leur intention de mener des travaux complémentaires d'amélioration énergétique afin d'aligner l'actif avec les standards réglementaires à venir. Ces stratégies ne peuvent constituer une garantie de performance ni de revenus.

Un taux d'occupation élevé, mais à relativiser dans la durée

Au 30 mars 2026, Magnetik affiche un taux d'occupation de 96 %, avec huit entreprises locataires dont les sièges sociaux sont établis dans l'immeuble, parmi lesquelles Chronopost, MSC Croisières, Jacquet et Brossard, B&B Hotels ou encore l'Institut Mines-Télécom. Cette concentration de locataires établis confère une certaine stabilité aux flux locatifs à court terme.

Il convient néanmoins de rappeler que, comme pour tout actif immobilier, le maintien de ce taux d'occupation n'est pas garanti dans la durée. Les baux arrivent à échéance, les stratégies d'implantation des entreprises évoluent, et le marché des bureaux en Île-de-France reste soumis à des cycles dont l'issue est difficile à anticiper. Les investisseurs doivent intégrer le risque de vacance locative dans leur analyse, même lorsque l'état locatif initial paraît solide.

Une joint venture entre Sofidy et Batipart Europe : logique stratégique et partage des risques

Ce partenariat constitue une première collaboration entre Sofidy , filiale de Tikehau Capital gérant 9,1 milliards d'euros d'actifs au 31 décembre 2025, et Batipart Europe, spécialiste de l'investissement immobilier européen avec 4 milliards d'euros sous gestion à la même date. L'acquisition est réalisée pour le compte des SCPI Sofidynamic et Immorente, de la SC Meilleurimmo, et des fonds propres de Batipart Europe.

Pour les porteurs de parts des SCPI concernées, il est utile de comprendre que l'exposition à cet actif s'inscrit dans une logique de diversification du portefeuille des fonds, et non d'allocation concentrée.

Contexte de marché : une acquisition en bas de cycle

Les deux gérants positionnent cette opération comme une entrée dans un contexte de correction du marché immobilier parisien. En effet, depuis 2022, les valorisations d'actifs de bureaux ont subi des ajustements sensibles en Île-de-France, sous l'effet conjugué de la remontée des taux d'intérêt, du ralentissement des transactions et de l'évolution des modes de travail hybrides.

Cette approche à rebours du marché (investir lorsque d'autres acteurs se retirent) peut offrir des points d'entrée potentiellement intéressants sur le long terme. Elle comporte cependant des incertitudes à ne pas négliger : la durée et l'ampleur de la phase de contraction des valeurs restent difficiles à estimer, et rien ne garantit que le bas de cycle soit effectivement atteint au moment de l'acquisition.

Ce que cela implique pour les porteurs de parts de Sofidynamic et Immorente

L’acquisition a été réalisée pour un montant de 126 millions d’euros, avec un taux de rendement initial acte en main de 11,8 %. Le rendement acte en main correspond au rapport entre les loyers annuels générés par l’actif au moment de son acquisition et son prix d’acquisition, frais inclus. Il s’agit d’un indicateur propre à l’immeuble Magnetik au moment de la transaction. Il ne reflète pas le rendement distribué aux porteurs de parts de Sofidynamic ou d’Immorente, lequel dépend de la performance globale du portefeuille de chaque SCPI, du niveau des loyers effectivement perçus, des charges, des frais de gestion et de travaux, des conditions de financement ainsi que de la conjoncture du marché immobilier.

Ce taux de rendement initial n’est pas garanti et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance. Il peut évoluer après l’acquisition, notamment en fonction du taux d’occupation , de la situation locative de l’immeuble, de l’évolution des loyers et des charges. En conséquence, il ne permet pas de préjuger du rendement futur des SCPI ni des revenus qui pourront être distribués à leurs porteurs de parts.

En conclusion

L'acquisition de Magnetik illustre la manière dont certains gestionnaires de SCPI abordent la phase actuelle du marché immobilier : en cherchant des actifs présentant des caractéristiques opérationnelles solides (occupation élevée, certifications environnementales, localisation établie) dans un contexte de valorisations nettement plus basses qu’au pic du cycle précédent. Cette opération engage les SCPI Sofidynamic et Immorente sur un actif de grande taille, dont la trajectoire dépendra autant de la qualité de gestion future que de l'évolution macroéconomique et sectorielle.

Comme pour tout investissement immobilier collectif, l'appréciation de cette acquisition doit s'inscrire dans une lecture globale du portefeuille du fonds, et non isolément. Elle ne constitue pas une garantie quant aux acquisitions à venir ou aux performances futures du fonds.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cette communication a un caractère commercial, n'est pas un document contractuel ou un document d'information requis par une quelconque disposition législative, et n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement.