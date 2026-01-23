information fournie par Boursorama avec LabSense • 23/01/2026 à 08:30

Logements fragilisés par l’argile : comment bénéficier du nouveau fonds de prévention ? / iStock.com - Pavel Mikheyev

Qu’est-ce que le RGA ?

Le RGA est le retrait-gonflement des argiles. Entre les périodes de sécheresse et le retour de la pluie, les terrains argileux gonflent et dégonflent. Bien que ces variations soient lentes, elles peuvent être suffisamment importantes pour endommager les bâtiments construits sur ces terrains. En France, 54 % des maisons individuelles sont concernées par le RGA qui coûte, en moyenne, un milliard d’euros d’indemnisation par an sur le dispositif catastrophe naturelle. Le RGA est aggravé par le changement climatique. Et selon les dernières estimations de la Caisse centrale de réassurance (CCR), d’ici à 2050, on pourrait faire face à une augmentation de 44 à 162 % des sinistres en lien avec le RGA. Pour aider les personnes concernées par ce problème, un dispositif est en test. Il s’agit du « fonds de prévention argile ».

Le « fonds de prévention argile »

Le « fonds de prévention argile » est mis en place pour prévenir les dégâts causés par le RGA. Il est destiné aux personnes dont la maison est saine mais présente des risques. Si une habitation montre déjà des signes de dégradation, il n’est pas possible de bénéficier de l’aide qui couvre entre 50 et 90 % des dépenses. Que permet le « fonds de prévention argile » ? Il s’agit donc d’une aide financière pour les personnes concernées par le RGA afin qu’elles puissent faire réaliser un diagnostic de vulnérabilité et lancer des travaux de prévention. La procédure se déroule en deux étapes : le diagnostic (un premier dossier doit être déposé) puis les travaux (un deuxième dossier doit être déposé). Le montant de l’aide est déterminé en fonction des ressources des bénéficiaires. Pour les prestations de maîtrise d’œuvre, le plafond est fixé à 2 000 € contre un plafond de 15 000 € pour les travaux. Ces derniers concernent les réseaux d’eau enterrés, l’imperméabilisation des sols près de la maison ou encore la végétation. Pour l’heure, seuls 11 départements participent au test : l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, le Gers, l’Indre, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Sur le site https://fonds-prevention-argile.beta.gouv.fr/, il est possible de vérifier son éligibilité au « fonds de prévention argile » mis en place par le ministère de la Transition écologique. Il suffit de cliquer sur « vérifier mon éligibilité » puis sur « démarrer ». Il faut tout d’abord préciser s’il s’agit d’une maison individuelle ou d’un appartement. Ensuite, il faut renseigner l’adresse du bien et ainsi de suite.

Quels sont les critères d’éligibilité ?

Il faut vivre dans une maison individuelle, non-mitoyenne, à deux niveaux maximum et achevée depuis plus de 15 ans ; Il est nécessaire de vivre dans une zone d’exposition forte au RGA ; La maison ne doit pas encore être sinistrée ou doit l’être très peu ; La personne faisant la demande doit être propriétaire occupant ; Il doit s’agir de sa résidence principale ; La personne doit respecter les plafonds de ressources.