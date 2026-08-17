Logement étudiant : voici le montant des loyers dans les grandes villes françaises

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 17/08/2026 à 13:04

Le loyer moyen des studios a augmenté de 1,1 % au cours du 1er semestre 2026. (illustration) (Andrew Neel / Pexels)

Les étudiants qui n'ont pas encore trouvé de logement pour leur rentrée universitaire ont du souci à se faire. En effet, d'après une étude de Studapart relayée par TF1 , la tension locative s'est encore aggravée cette année. La plateforme spécialisée recense 2,7 candidatures par annonce en 2026 contre 2,2 en 2025.

Au niveau des loyers, les petits budgets ont tout intérêt à se tourner vers les colocations. Le loyer moyen d'une chambre en France a diminué de 1,2 % sur le premier semestre 2026. Dans certaines grandes villes, la baisse est même spectaculaire : - 6,2 % à Lyon ou -5 % à Toulouse. C'est à Paris que le loyer d'une chambre en colocation est le plus élevé (823 euros), devant Nice (656 euros) et Bordeaux (549 euros). Parmi les villes étudiées, c'est Rennes qui est la plus abordable avec une chambre à 417 € en moyenne.

1 039 euros en moyenne pour un studio à Paris

Si vous cherchez un studio, il faudra payer plus cher, d'autant que les prix ont augmenté de 1,1 % au 1er semestre 2026. La capitale reste évidemment la ville la plus chère, avec un loyer moyen de 1 039 euros, devant Nice (819 euros) et Lyon (676 euros). A l'autre bout de l'échelle, on retrouve Lille où le loyer moyen s'élève à 492 euros.

Enfin, si vous êtes éligible à un logement social étudiant, vous pouvez vous rendre la plateforme « Mon Logement Etudiant ». Elle recense plus de 60 000 logements étudiants à loyer modéré.