Logement : ce dispositif méconnu facilite la vie des propriétaires qui louent leur logement

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 02/06/2026 à 16:16

Le dispositif « Louer pour l’Emploi » aide les propriétaires à trouver des locataires, à réaliser certains travaux et à obtenir un prêt avec un taux intéressant. (illustration) (AlexanderStein / Pixabay)

Louer un logement tout en sécurisant ses revenus locatifs et en obtenant un soutien financier pour des travaux, c’est la promesse du dispositif « Louer pour l’Emploi ». Proposé par Action Logement, il est destiné aux propriétaires de biens situés en métropole, en Corse et dans les DROM, explique SeLoger .

Ce dispositif repose sur un principe simple. Le bailleur accepte de louer son logement à un salarié présenté par Action Logement. En échange, il peut accéder à plusieurs avantages destinés à faciliter la mise en location de son bien.

Des aides pour rénover ou améliorer son logement

La subvention prévue peut atteindre 1 000 €, dans le but de réaliser de petits travaux de rafraîchissement ou de financer un diagnostic de performance énergétique (DPE).

Les propriétaires peuvent également bénéficier d’un prêt à taux réduit de 1,5 % pour financer des travaux d’amélioration, d’adaptation ou de rénovation énergétique, dans la limite de 15 000 €, selon la nature du projet.

Une protection contre les impayés

Un autre atout concerne l’accès à la garantie Visale. Gratuite, elle couvre jusqu’à 36 mois d’impayés de loyers et de charges pendant toute la durée du bail. Elle prend aussi en charge les éventuelles dégradations locatives, dans la limite de deux mois de loyer et charges.

Action Logement accompagne également les bailleurs dans la recherche de locataires en vérifiant au préalable leur situation financière et leur solvabilité. Les honoraires liés à une mise en location par une agence peuvent aussi être partiellement ou totalement pris en charge, jusqu’à 1 000 €.

En échange de ces avantages, le propriétaire doit accepter plusieurs conditions. Il s’engage notamment à réserver pendant 30 jours la recherche de locataire aux candidats proposés par Action Logement, à appliquer un loyer fixé en fonction des caractéristiques du logement, et à louer son bien pendant au moins trois ans à un salarié dans le cadre du dispositif.