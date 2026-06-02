Immobilier : cette sublime île privée mise en vente par l'agence immobilière de la famille Kretz

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 02/06/2026 à 15:57

L’agence immobilière de luxe Kretz propose à la vente l'île de Riec’h (Morbihan) au prix de 2,5 millions d'euros. (illustration) (Pexels / Pixabay)

« Un bien d’une extrême rareté » est à vendre dans le Morbihan, en Bretagne. L’île de Riec’h est proposée au prix de 2 494 800 euros par l’agence immobilière de luxe Kretz, a repéré Le Télégramme , samedi 30 mai 2026. Avec ses six hectares, elle est la plus grande île de la ria d’Etel.

Deux maisons et cinq chambres

Deux habitations y ont été construites, peut-on lire sur l'annonce en ligne . La maison principale de 140 m2 est composée d’un salon-séjour, d’une cuisine ouverte et équipée, d’une suite parentale avec salle de bain, de deux chambres et d'une salle d’eau. À proximité, se trouve une maison de gardien comptant un salon, une cuisine, deux chambres et une salle d’eau.

Les futurs propriétaires pourront se prélasser sur les cinq plages privées de l'île et explorer les « criques confidentielles » du lieu. Ils profiteront d'une faune et d'une flore « particulièrement riches et préservées » .

Une passoire énergétique

Pour accéder à cet environnement privilégié et caché, il faut prendre le bateau depuis Belz. Un ponton a été aménagé sur l'île pour faciliter l'accessibilité. Par ailleurs, l'agence immobilière précise que la gare d'Auray n'est située qu'à 2 h 30 de Paris en train.

Malgré toutes ces qualités, le bien affiche un DPE G, ce qui correspond à la plus mauvaise classe énergétique. En somme, il s'agit d'une passoire énergétique qui consomme beaucoup et qui coûte cher à chauffer. Depuis 2025, les logements avec un DPE G ne peuvent plus être proposés à la location.