Locations touristiques : attention à cette nouvelle règle fiscale qui s'appliquera en 2026
information fournie par Boursorama avec Newsgene 01/10/2025 à 15:51

Les règles fiscales appliquées aux propriétaires de locations touristiques vont évoluer en 2026. (illustration) (Freestocks-photos / Pixabay)

Les règles d'imposition des locations de meublés de type Airbnb vont évoluer en 2026. À partir de 15 000 euros de revenus locatifs annuels, les propriétaires seront soumis au régime réel et plus au régime micro-BIC. Le fisc a lancé une campagne d'information pour informer les personnes concernées et éviter la panique au moment de la déclaration d'impôts l'année prochaine.

Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier meublé que vous louez sur une plateforme de type Airbnb, soyez vigilant : les règles d'imposition concernant vos revenus locatifs vont bientôt changer. en 2026, vous pourriez changer de régime en fonction des revenus que vous percevez, rapporte Capital .

Un régime d'imposition plus avantageux

Lorsque les contribuables déclareront leurs revenus de l'année 2025, une nouvelle règle va en effet s'appliquer dans le cadre de la loi dite « anti-Airbnb ». Les loueurs touchant plus de 15 000 € de revenus locatifs par an ne seront plus soumis au régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) mais au régime réel. Auparavant, cette limite était fixée à 77 700 euros.

Certes, ce régime peut s'avérer beaucoup plus avantageux pour les propriétaires. En effet, il permet de déduire de nombreuses charges liées à l'exploitation du bien : les travaux, les frais de gestion, la taxe foncière, les assurances et frais de notaires, les intérêts de l'emprunt contracté ou encore l'amortissement général du logement. Au final, cela peut considérablement réduire le montant de l'impôt dû au fisc.

Une campagne d'information lancée par le fisc

Mais le passage au régime réel implique une certaine préparation, notamment garder les justificatifs et factures des charges liées au bien immobilier. Cela représente une charge administrative à laquelle les loueurs soumis au régime micro-BIC ne sont pas habitués. « Les spécificités déclaratives du régime réel risquent de représenter un certain choc » , confirme un juriste spécialisé.

Les propriétaires concernés devront fournir ces justificatifs à l'administration fiscale au plus tard en mai 2026. Fin septembre, la DGFiP a pris les devants et lancé une campagne d'information par mail à destination des loueurs. L'idée étant de limiter la panique et la montagne de paperasse au moment de la déclaration des revenus dans quelques mois.

