Prêt immobilier : découvrez les taux d'intérêt que les banques ne peuvent plus dépasser

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 05/01/2026 à 13:04

Les taux d'usure sont en baisse pour ce 1er trimestre 2026. (illustration) (Rawpixel / Pixabay)

La banque de France a publié fin 2025 les taux d'usure que les banques devront respecter au cours de ce premier trimestre 2026. « Le taux d'usure correspond au taux d'intérêt maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils accordent un prêt » , rappelle l'autorité financière sur son site .

La tendance à la baisse des taux d'intérêt se confirme

Ainsi, du 1er janvier au 31 mars 2026, le taux d'intérêt des prêts immobiliers à taux fixe d'une durée inférieure à 10 ans ne pourra pas excéder 4,12 %, contre 4,23 % fin 2025. Pour un crédit d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, le plafond est fixé à 4,59 % contre 4,71 % auparavant. Si vous envisagez de contracter un prêt sur 20 ans et plus, la banque devra vous proposer un taux inférieur à 5,13 %, contre 5,09 % au 4e trimestre 2025. Pour un prêt à taux variable, la limite est désormais à 4,99 % et pour un prêt relais, à 6,15 % (contre 5,25 % et 6,21 %).

La tendance à la baisse des taux d'intérêt des crédits immobiliers, constatée depuis plusieurs mois désormais, se poursuit donc. Seuls les prêts sur 20 ans et plus voient leur taux d'usure augmenter. Une bonne nouvelle pour les emprunteurs puisque les taux effectifs pratiqués par les banques suivent généralement la même courbe.