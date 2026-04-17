Crédits immobiliers : une moyenne à 3,22 %, qui ne devrait pas flamber malgré les conflits

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 17/04/2026 à 12:28

Les taux de crédit immobilier ne devraient pas trop grimper d'ici la fin de l'année. (illustration) (moerschy / Pixabay)

Au premier trimestre 2026, les taux des crédits immobiliers ont affiché une remarquable stabilité, se maintenant autour de 3,22 % en moyenne. En avril, la situation au Moyen-Orient ne devrait pas avoir d’incidence et cette accalmie devrait se prolonger, selon les établissements bancaires partenaires de l’Observatoire Crédit Logement CSA, relayés par BFM Business .

Le taux moyen sur 20 ans s’établissait à 3,23 % en mars (identique à février). Pour avril, il devrait atteindre 3,26 %, contre 3,07 % sur 15 ans et 3,38 % sur 25 ans. La guerre en Iran devrait faire remonter les taux d’emprunt à la marge. « C’est de l’ordre de 0,2 à 0,3 %. Pour un Français, en termes de pouvoir d’achat sur un prêt de 200.000 euros, cela représente environ 13.000 euros supplémentaires sur 25 ans » , précise Baptiste Capron, directeur général de SeLoger, au micro d' Europe 1 .

La production de crédits ralentit

Les banques utilisent le crédit immobilier comme « produit d’appel » pour recruter des clients et doivent donc rester attractives, quitte à vendre « à perte » , selon Baptiste Capron. Le responsable rappelle que « le taux d’emprunt lors du premier choc pétrolier était de l’ordre de 14 % » .

Les conditions actuelles sont donc très acceptables. Cependant, malgré cette stabilité des taux, la production de nouveaux crédits ralentit. En valeur, la progression n’est plus que de 0,8 % sur l’ensemble des marchés au premier trimestre, contre 31,1 % sur l’ensemble de l’année 2025. Dans l’immobilier ancien, on note même un recul de 2,3 %.

L'importance de l'apport

Autre paramètre : la part de l’apport. Cette dernière a grimpé de 3,2 % au premier trimestre. Les ménages gagnant moins de 3 SMIC et les moins de 35 ans sont pénalisés, alors même que la Banque de France a actualisé les taux plafonds au-delà desquels une banque ne peut pas prêter.

Mais l'accalmie constatée en début d’année pourrait s’estomper. Le conflit au Moyen-Orient a fait bondir l’OAT, qui sert de base aux taux immobiliers, à 10 ans. L’Observatoire Crédit Logement CSA estime que le taux moyen d’emprunt pourrait atteindre 3,55 % fin 2026 et 4 % fin 2027.