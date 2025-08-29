Location : quel jour et quelle heure privilégier pour trouver de nouvelles annonces en ligne ?

Le mardi et le mercredi concentrent 40 % des publications d'annonces de location. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Envie de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver le logement de vos rêves ? Se Loger a analysé 50 000 annonces de location publiées sur un an pour savoir quand se connecter afin d'optimiser ses recherches.

Le résultat est « sans appel » d'après la plateforme spécialisée : c'est à 15 h en semaine que les agences ont tendance à publier leurs annonces. En effet, ce créneau concentre à lui seul 39 % des nouvelles publications.

Se connecter le mardi et le mercredi à 15 h

Au niveau des journées, vous devez vous concentrer essentiellement sur le mardi et le mercredi. Environ 40 % des nouvelles annonces paraissent lors de ces deux jours. Viennent ensuite le jeudi et le vendredi (37 %), puis le lundi (12 %) et le samedi (10 %). Quasiment aucune annonce n'est publiée le dimanche, vous pouvez donc faire l'impasse et profiter ce jour off.

D'après cette étude, c'est donc le mardi ou le mercredi à 15 h que vous devez vous connecter pour consulter les nouvelles offres et être réactif. Se Loger livre aussi quelques conseils pour trouver rapidement un logement à louer : préparer son dossier en amont, définir son budget et ses critères prioritaires, créer des alertes sur les sites d'annonces immobilières, ou encore appeler directement les agences pour tenter d'avoir accès à des offres qui n'ont pas encore été mises en ligne.