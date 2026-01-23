Les SCPI ont servi un rendement moyen de 3,5 % de janvier à septembre 2025

information fournie par Swiss Life AM FR • 23/01/2026 à 10:23

SWISS LIFE AM FRANCE

Les SCPI continuent d'attirer les épargnants en quête de revenus réguliers. D'après les derniers chiffres du marché disponibles à fin septembre (avant la publication des données définitives pour l'année 2025), l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) indique que les taux de distribution moyen des sociétés civiles de placement immobilier s'établissent à 3,5 % sur les neuf premiers mois de l'année (variant de 2,8 à 4,2 %), contre 3,44 % sur la même période en 2024.

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) sont souvent considérées comme un placement rentable. À juste titre, au regard des données communiquées début novembre 2025 par l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim). Selon cette association professionnelle, qui regroupe 112 sociétés de gestion de portefeuille (SGP) agréées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), et 31 professionnels de l'écosystème immobilier et financier (avocats, consultants, auditeurs et experts), le taux de distribution (TD) des SCPI s'est élevé, en moyenne, à 3,5 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025, contre 3,44 % au cours de la même période de 2024.

Qu'est-ce que le taux de distribution ?

Le taux de distribution, aussi appelé TD, est utilisé pour mesurer le rendement des SCPI : il correspond au montant total des dividendes (la part des loyers redistribuée aux investisseurs) bruts (avant impôt et prélèvements sociaux) versés, divisé par le prix d'acquisition des parts au 1er janvier. Ce taux de distribution moyen de 3,5% sur les neuf premiers mois de l'année masque, en réalité, de fortes disparités entre les types de SCPI.

Les SCPI diversifiées en tête du TD et de la collecte nette

D'après l'étude de l'Aspim, portant sur les TD de 232 SCPI gérées par 54 sociétés de gestion, le rendement moyen des SCPI « santé et éducation » (investies dans des cliniques, des maisons de retraite, des écoles privées…) est ressorti à 2,8 % sur les trois premiers trimestres de 2025, à 3% pour les SCPI « résidentiel » (investies dans des logements d'habitation), à 3,3 % dans les SCPI de bureaux, à 3,5 % pour les SCPI de commerces, à 3,6 % pour les SCPI « hôtels, tourisme et loisirs » et à 4,1 % pour les SCPI « logistique et locaux d'activité ». Enfin, les SCPI diversifiées (investies sur plusieurs typologies de biens immobiliers) ont servi un TD de 4,2 %.

Ces dernières affichent non seulement le meilleur rendement, mais aussi la plus forte collecte nette : sur les 3,3 milliards d'euros de collecte nette (les acquisitions de parts diminuées des cessions de parts) enregistrés par les SCPI sur les neuf premiers de l'année, 84 % leur sont attribués. Viennent ensuite les SCPI de bureaux (7 % de la collecte nette), les SCPI « santé et éducation » ex-aequo avec les SCPI « logistique et locaux d'activité » (3 % chacun), les SCPI « résidentiel » (2 %), et les SCPI de commerces (1 %).

Source : https://www.aspim.fr/storage/documents/les-fonds-immobiliers-grand-public-au-3e-trimestre-2025-690cb86778b2a.pdf

Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI présente des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs à long terme.