Les SCPI en bref

Les SCPI séduisent de plus en plus d'épargnants en quête de diversification. À mi-chemin entre immobilier et placement financier, elles offrent une solution simple et accessible pour placer votre épargne dans un portefeuille d'immeubles professionnels, tout en percevant des revenus potentiels réguliers.

Les SCPI, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ?

Une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) est une solution clé en main qui permet d'investir dans l'immobilier sans acheter un bien soi-même.

Une société de gestion collecte de l'argent auprès de plusieurs investisseurs (vous et d'autres), pour acheter des immeubles : bureaux, commerces, établissements de santé, entrepôts… Ces immeubles sont ensuite loués. En tant qu'investisseur, vous touchez une part des loyers versés par les locataires. Ces revenus s'appellent des acomptes sur dividendes.

Imaginez un immeuble comme un gâteau. Vous n'achetez pas tout le gâteau, mais une ou plusieurs parts. Chaque part vous donne droit à une portion des loyers générés par l'immeuble. Pendant ce temps, la société de gestion s'occupe de tout : choisir les ingrédients (les immeubles), suivre la recette (la gestion) et servir les parts (les loyers). Vous ? Vous savourez simplement votre part de gâteau, sans avoir à mettre la main à la pâte.

Quels avantages ?

Accessibilité

Pas besoin de disposer d'un capital important pour investir. Selon les SCPI, quelques centaines d'euros suffisent pour débuter.

Simplicité

Vous investissez et la société de gestion s'occupe du reste : sélection des immeubles, gestion des locataires, entretien… Vous êtes tranquille.

Potentiel de rendement intéressant

En 2024, le rendement moyen brut de fiscalité des SCPI était de 4,72 % (source : ieif.fr), contre 2,6 % pour les fonds euros ou 1,7 % pour le Livret A depuis août 2025 (source : service-public.fr).

Diversification

Les SCPI investissent souvent dans plusieurs types de biens, dans différentes zones géographiques, ce qui répartit les risques et vous donne accès à des thématiques et secteurs dans lesquels vous n'auriez pu investir vous-même ou difficilement.

Et les limites ?

Comme tout investissement, les SCPI présentent aussi des points de vigilance à connaître avant de vous lancer :

C'est un placement de long terme

Il est conseillé de conserver ses parts au moins 8 à 10 ans, le temps d'amortir les frais et de profiter du rendement. Ce n'est pas un placement à utiliser pour un projet à court terme, on reste dans la même logique que l'achat d'un appartement ou d'une maison.

Pas de garantie sur le capital

La valeur des parts peut baisser. Il est donc recommandé d'investir une part raisonnable de votre épargne, et de conserver une épargne de précaution.

Revente non immédiate

La revente de parts dépend de la présence d'un acheteur. Certaines SCPI disposent d'un marché secondaire, c'est-à-dire une plateforme interne où les parts peuvent être échangées entre investisseurs, mais les délais peuvent varier.

Comment investir dans une SCPI ?

Il existe plusieurs solutions pour investir dans une SCPI, dont l'achat en direct ou via des enveloppes fiscales comme l'assurance-vie. Chaque option présente des avantages selon votre situation et vos objectifs.

Chaque mode d'investissement a ses spécificités. Pour faire le bon choix, il est recommandé de se faire accompagner par un conseiller ou de consulter notre article dédié à ce sujet.

En résumé , investir dans une SCPI, c'est accéder à l'immobilier sans les contraintes de gestion. Vous achetez des parts d'un portefeuille diversifié, géré par des professionnels, et percevez des revenus potentiels. Accessible dès quelques centaines d'euros, ce placement s'adresse à ceux qui souhaitent diversifier leur épargne sur le long terme. Comme tout investissement, il comporte des risques.

Il existe de nombreuses SCPI, avec des stratégies et des niveaux de risque différents. L'essentiel est de choisir celles qui correspondent à vos objectifs et à votre situation.

C'est le cas de Mistral Sélection, gérée par Swiss Life Asset Managers France .

Accessible, diversifiée et opportuniste, elle saisit les meilleures opportunités du marché immobilier en France et en zone euro. Son objectif : proposer un placement immobilier clé en main, générateur de revenus potentiels réguliers.

La SCPI Mistral Sélection est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle.