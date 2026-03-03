Le T2, ce compromis idéal qui dynamise la reprise immobilière

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 03/03/2026 à 15:00

Le deux-pièces serait dans un positionnement intermédiaire qui plairait à de nombreux acheteurs. (Samuilawfirm / Pixabay)

La reprise du marché de l’immobilier n’est encore que partielle en France. Le volume de transactions a pourtant augmenté d’environ 11 % en 2025, selon les Notaires de France. Mais ces ventes se sont principalement concentrées sur certains biens jugés accessibles, bien situés et polyvalents. Et parmi eux, un type de bien apparaît comme très demandé : le T2. Son succès actuel peut s’expliquer de différentes manières, d’après Capital .

Abordable et confortable

Tout d’abord, le deux-pièces serait dans un positionnement intermédiaire qui plairait à de nombreux acheteurs. Tout en étant plus abordable qu’un T3, il offre déjà une bonne qualité de vie grâce à sa chambre séparée.

Ce point séduirait ainsi les primo-accédants, les jeunes actifs, les couples sans enfant, mais aussi de nombreux investisseurs. La majorité des foyers en zone urbaine sont en effet composés d’une ou deux personnes selon l’INSEE, ce qui permet au T2 d’attirer un grand nombre de locataires.

Une forte pression

Tant dans la vente que dans la location, les analyses montrent la présence d’une pression plus forte sur les T2 dans les grandes métropoles. La concurrence y est importante et ces biens sont souvent vendus ou loués plus rapidement que les autres, en particulier s'ils sont bien situés et ne nécessitent pas ou peu de travaux.

Bien’ici note par exemple une augmentation de 18 % de la demande pour les appartements en 2025, principalement concentrée sur les petites et moyennes surfaces. LocService, de son côté, constate que les T2 ont une demande plus stable et une rotation plus faible des locataires. De quoi finir de séduire les investisseurs dans le contexte actuel.