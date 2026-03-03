information fournie par Boursorama avec LabSense • 03/03/2026 à 08:30

Dégâts dans un appartement en colocation : comment se répartit la responsabilité ?

Bail unique ou bail individuel : des logiques de responsabilité qui diffèrent

La première clé pour comprendre la répartition des responsabilités, c’est le type de bail signé. Dans un bail unique, tous les colocataires figurent sur un seul et même contrat. Et dans la majorité des cas, ce bail inclut une clause de solidarité. Cette petite phrase change tout : elle rend chaque colocataire responsable de l’ensemble des obligations du bail, y compris les dégâts. Autrement dit, si un dommage est constaté dans l’appartement, le propriétaire peut se tourner vers n’importe lequel des colocataires pour obtenir réparation, sans avoir à identifier le coupable. C’est la logique du “tous ensemble, tous responsables”. À l’inverse, dans un bail individuel, chaque colocataire signe un contrat distinct pour sa chambre, avec accès aux parties communes. Ici, la responsabilité est strictement limitée à l’espace privatif : un dégât dans une chambre n’engage que son occupant. En revanche, les dommages dans les espaces partagés restent une responsabilité collective, car il est impossible d’attribuer précisément l’usage de ces zones à une seule personne.

Parties communes : quand personne n’est responsable, tout le monde l’est

Cuisine, salon, salle de bains, couloir : les espaces communs sont les zones où les dégâts surviennent le plus souvent. Et c’est aussi là que les tensions apparaissent. En l’absence de preuve claire, la règle est simple : tous les colocataires sont considérés responsables. Le propriétaire peut donc retenir une partie du dépôt de garantie ou réclamer des frais de réparations à l’ensemble du groupe. Cette responsabilité collective peut sembler injuste, mais elle repose sur un principe pragmatique : le propriétaire n’a aucun moyen de savoir qui a réellement cassé la porte du placard ou renversé du café sur le mur. Aux colocataires, ensuite, de s’organiser entre eux pour répartir les frais. Pour éviter les conflits, certaines colocations instaurent des règles internes, un “pot commun” pour les petites réparations ou même un état des lieux intermédiaire réalisé entre colocataires. Une bonne manière de préserver la paix du foyer.

Responsable identifié : le casseur devient payeur

Lorsque le responsable d’un dégât est clairement identifié - parce qu’il le reconnaît ou parce que les autres peuvent le prouver - la logique change. Même si le propriétaire peut légalement se tourner vers n’importe quel colocataire (en cas de clause de solidarité), le groupe peut ensuite exiger que le fautif assume seul les frais. C’est également le cas lorsque le dommage résulte d’un usage abusif : fête improvisée, bricolage risqué, animal non autorisé… Dans ces situations, la solidarité ne protège pas le colocataire fautif.