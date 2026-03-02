Crédit, prix, loyers : pourquoi le pouvoir d’achat immobilier s’est contracté

information fournie par Mingzi • 02/03/2026 à 08:47

Quelles sont les tendances du marché immobilier en ce début d'année ? ( Crédits photo: Shutterstock)

En six ans, les Français ont perdu en moyenne 11 m² de pouvoir d'achat immobilier. Entre flambée des prix, remontée des taux et tensions locatives, accéder à la propriété ou se loger est devenu plus complexe. Décryptage d'un marché qui a profondément changé.

Le logement est au cœur des préoccupations des ménages. Acheter, louer, investir : chaque décision immobilière repose sur un élément clé — le pouvoir d'achat immobilier, c'est-à-dire la surface que l'on peut acquérir en fonction de ses revenus et des conditions de crédit.

Entre 2020 et 2026, cet indicateur s'est fortement dégradé. Selon une étude publiée par SeLoger – Meilleurs Agents en février 2026, la combinaison de la hausse des prix et du renchérissement du crédit a profondément modifié l'accès au logement en France.

Un marché en deux temps

Entre 2020 et 2023, le marché immobilier français a connu une dynamique exceptionnelle. Les taux d'intérêt avoisinaient 1 %, permettant aux ménages d'emprunter davantage. Dans le même temps, la crise sanitaire a changé les priorités : recherche d'espace, télétravail, attractivité des villes moyennes. Sur ces trois années, les prix ont progressé de +16,7 %.

Mais à partir de 2022, la remontée rapide des taux d'intérêt a inversé la tendance. Les conditions de crédit se sont durcies, réduisant mécaniquement la capacité d'emprunt. Entre 2023 et 2026, les prix ont légèrement reculé au niveau national (-1,9 %), sans compenser pleinement l'effet de la hausse des taux.

Pouvoir d'achat immobilier : 11 m² envolés

C'est l'indicateur le plus parlant pour les ménages. Selon l'étude, entre février 2020 et février 2026, la surface accessible à l'achat a diminué en moyenne de 11 m².

Pourtant, les revenus ont augmenté d'environ +22 % sur la période. Mais cette progression n'a pas suffi à neutraliser l'impact d'une hausse d'environ +2,4 points des taux d'intérêt. Or, dans un projet immobilier, le coût du crédit joue un rôle central.

Concrètement, de nombreux ménages doivent aujourd'hui acheter plus petit, s'éloigner des centres-villes ou différer leur projet.

Des écarts spectaculaires selon les villes

Selon l'étude Se Loger, à Paris et Lyon, la baisse des prix observée ces dernières années a permis un léger gain de surface accessible : +2 m² à Paris et +3 m² à Lyon. La correction des prix (-8,7 % à Paris, -6,7 % à Lyon) a partiellement compensé la remontée des taux.

À l'inverse, Quimper et Le Mans illustrent l'envolée des prix dans certaines villes moyennes attractives. Ces communes ont enregistré chacune une perte de -41 m² de pouvoir d'achat immobilier entre 2020 et 2026, en raison de hausses de prix supérieures à +40 %.

Quand l'achat se complique, la location se tend

Selon la même étude, les loyers ont progressé en moyenne de +14,4 % entre 2020 et 2026. Après une hausse modérée jusqu'en 2023, l'accélération a été plus marquée ces trois dernières années.

Lorsque l'accession à la propriété devient plus difficile, davantage de ménages restent locataires, ce qui accentue la pression sur l'offre disponible. Même si, en moyenne, la surface locative accessible a légèrement progressé grâce à la hausse des revenus, la concurrence s'intensifie dans de nombreuses villes.

Un enjeu central pour les territoires

Le logement s'impose désormais comme un sujet majeur des élections municipales de 2026. Encadrement des loyers, régulation des locations touristiques, politique d'urbanisme : les réponses sont locales, mais les dynamiques sont aussi nationales.

Comme le souligne l'étude, la période 2020-2026 marque un véritable basculement : d'un marché porté par des taux historiquement bas à un marché contraint par le coût du crédit.

Plus que jamais, comprendre son pouvoir d'achat immobilier est indispensable pour sécuriser son projet. Car derrière les statistiques se joue une réalité très concrète : celle de l'accès au logement et, au-delà, de la qualité de vie des ménages.