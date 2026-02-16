 Aller au contenu principal
Immobilier : sa locataire ne paie plus de loyer depuis deux ans, et sa dette pourrait être annulée

information fournie par Boursorama avec Newsgene 16/02/2026 à 12:43

Près de Toulouse, un propriétaire affirme que sa locataire ne paie plus le loyer depuis deux ans. Illustration. (Sephelonor / Pixabay)

Un propriétaire d'Aucamville (Haute-Garonne) affirme être dans une impasse car sa locataire ne paie plus le loyer depuis deux ans. La femme de 77 ans, installée dans le logement depuis 2019, serait engagée dans une procédure de surendettement auprès de la Banque de France.

Il parle d'une situation « inextricable » . Un propriétaire d'Aucamville, près de Toulouse (Haute-Garonne), affirme être dans une impasse car sa locataire ne paie plus le loyer depuis deux ans. Dans les colonnes de La Dépêche , il explique que la femme de 77 ans est engagée dans une procédure de surendettement auprès de la Banque de France.

Il raconte avoir d'abord tenté « une médiation informelle » puis effectué des relances, en vain. En consultant l’état des créances figurant dans son dossier, le propriétaire a découvert que « deux anciens bailleurs » apparaissent également comme créanciers. « Je ne comprends pas comment on peut enchaîner plusieurs locations sans régler la situation » , lance-t-il.

Une audience en mars

D'après nos confrères, le dossier de la retraitée, installée dans le logement depuis 2019, a été déclaré recevable. La commission de surendettement a arrêté l'état des créances au 5 décembre 2025 et a suspendu certaines procédures de recouvrement. « Pour moi, cela donne le sentiment que la situation se fige encore davantage » , déplore le propriétaire.

Le dossier a été orienté vers une procédure de rétablissement personnel, ce qui pourrait aboutir à un effacement des dettes. Une audience est prévue au mois de mars devant le juge des contentieux de la protection. La septuagénaire est accompagnée par une association qui l'accompagne dans la gestion de son budget et la recherche d'une solution de relogement adaptée.

© Boursorama avec Newsgene

2 commentaires

  • 13:00

    Oui , pour un fichier des défauts de paiement ... le législateur que nous élisons doit travailler dans ce sens et mettre fin au scandale des squatteurs ..

