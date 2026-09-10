Le marché de l'immobilier ancien en panne aux Etats-Unis

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

La remontée des coûts des crédits immobiliers pèse sur le marché de l'ancien aux Etats-Unis, avec un rythme de ventes qui s'essouffle de mois en mois, rapporte jeudi la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

En août, 3,98 millions de maisons et appartements ont changé de mains en rythme annualisé (c'est-à-dire si le volume de ventes enregistrées sur la période se maintenait sur l'ensemble de l'année).

C'est la première fois que l'activité tombe sous les quatre millions depuis juin 2025, est-il souligné dans un communiqué.

Sur un an, cela représente une baisse des ventes de 1,2%.

Ce recul n'est "pas surprenant" au regard des taux "élevés" demandés par les banques, estime l'économiste de la NAR, Lawrence Yun, cité dans le communiqué.

Les taux d'intérêt des prêts immobiliers à 30 ans, les plus populaires aux États-Unis, étaient en moyenne de 6,71% au 3 septembre, selon l'agence de refinancement Freddie Mac.

Ils étaient passés sous la barre symbolique des 6% fin février, avant le début de la guerre des Etats-Unis contre l'Iran, qui a entraîné entre autres le blocage du détroit d'Ormuz et une envolée des coûts énergétiques.

En période d'inflation, les prêteurs demandent une rémunération accrue afin de compenser les hausses de prix qui érodent dans la durée la valeur de leur capital prêté.

Alors que les personnes désireuses d'acheter perdent en pouvoir d'achat, le coût des logements continue de grimper (+1,6% sur un an avec un prix de vente médian de 429.100 dollars).