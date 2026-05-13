information fournie par Boursorama avec LabSense • 13/05/2026 à 08:30

Le droit de préemption urbain : quand la mairie peut acheter votre bien avant tout le monde / iStock.com - Volkan ISIK

Un droit qui bouscule la liberté de vendre

Lors d’une vente immobilière, plusieurs conditions peuvent encadrer la transaction, comme l’obtention d’un prêt ou d’un permis de construire. Mais il existe une règle plus structurante : le droit de préemption. Ce dispositif légal permet à une personne publique, souvent une commune, de se substituer à l’acheteur initial. Concrètement, cela signifie que même si vous avez trouvé un acquéreur, la collectivité peut décider d’acheter le bien à sa place. Le vendeur est alors tenu de lui céder le logement, dans les conditions prévues par la loi. Cette possibilité n’est pas systématique, mais elle s’applique dans des zones bien définies, parfois sans que le propriétaire en ait pleinement conscience avant la vente.

Le droit de préemption urbain, un outil d’aménagement

Le droit de préemption urbain, ou DPU, est le plus courant. Il permet à une commune d’acquérir en priorité un bien immobilier afin de mener des projets d’intérêt général. Cela peut concerner la construction de logements sociaux, la création d’équipements publics comme des écoles ou des bibliothèques, ou encore la rénovation de quartiers dégradés. Pour mettre en place ce droit, la mairie doit délimiter des zones spécifiques, généralement inscrites dans le plan local d’urbanisme. Il existe même des versions renforcées du DPU dans des secteurs jugés stratégiques, par exemple dans le cadre d’opérations d’aménagement importantes. Dans certains cas, la collectivité peut décider d’acheter seulement une partie du bien. Cette situation peut entraîner une perte de valeur pour le reste du logement, ce qui doit être pris en compte dans le prix. Le vendeur peut toutefois exiger que la totalité du bien soit acquise.

Une procédure encadrée et obligatoire

Avant toute vente d’un bien situé dans une zone concernée, le propriétaire doit effectuer une démarche incontournable. À savoir, la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Ce document est transmis à la mairie, souvent par l’intermédiaire du notaire. Il informe la collectivité du projet de vente et des conditions proposées. À partir de ce moment, la commune dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Si elle ne répond pas, elle est considérée comme ayant renoncé à son droit. En revanche, si elle décide de préempter, elle peut proposer un prix. Le vendeur reste libre de l’accepter ou non, mais un désaccord peut conduire à une procédure devant un juge. Une erreur ou un oubli dans cette démarche peut avoir des conséquences lourdes, allant jusqu’à l’annulation de la vente. C’est pourquoi la vérification de la présence d’un DPU en amont est essentielle.

Comment savoir si votre bien est concerné

La présence d’un droit de préemption urbain dépend de la localisation du bien. Cette information est accessible dans les documents d’urbanisme de la commune, consultables en mairie ou en ligne. Le notaire joue également un rôle clé en informant le vendeur avant la signature. Dans les faits, beaucoup de propriétaires découvrent l’existence du DPU au moment de la vente. Pourtant, anticiper cette contrainte permet d’éviter des retards ou des négociations imprévues.