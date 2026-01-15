Le cauchemar d’un propriétaire qui attend toujours d’être indemnisé trois ans après un dégât des eaux

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 15/01/2026 à 10:52

L'appartement étant devenu insalubre, le locataire a dû quitter les lieux. (PhotoMIX-Company / Pixabay)

Depuis trois ans, le propriétaire d'un appartement de Pau (Pyrénées-Atlantiques) vit un véritable cauchemar. En novembre 2022, son logement, alors occupé par un locataire, a subi un dégât des eaux, raconte La Dépêche du Midi .

Un bien qui se dégrade

L'appartement étant devenu insalubre, le locataire a dû quitter les lieux. L'assurance du propriétaire et celle du syndicat de copropriété se sont rendues sur place pour constater l'étendue des dégâts.

Alors que les travaux, chiffrés à 19 000 euros, avaient commencé, le chantier s'est soudainement arrêté, l'assurance du syndic n'ayant pas versé l'argent qu'elle devait. Pendant six mois, le propriétaire a attendu que l'assureur verse sa partie, en vain. La moisissure s'est alors installée dans le logement.

Pas de rentrée d'argent depuis trois ans

Pour faire avancer les choses, l'homme a fait appel à un avocat. Un expert judiciaire a ensuite été nommé, qui est lui aussi arrivé aux mêmes conclusions concernant les travaux à effectuer. Malgré une rencontre cet expert judiciaire, les experts des assurances et l'avocat du propriétaire, la situation est toujours au point mort. Ce qui pose de gros problèmes financiers au propriétaire.

« Cela fait trois ans que j'attends sans aucune rentrée d’argent. J'en suis à 30 000 euros de loyers impayés et en plus, j'ai payé 7 000 € de charges de copropriété pour financer la rénovation de la façade » , déplore-t-il. Sans compter les 1 000 euros de crédit et de charges à payer tous les mois.