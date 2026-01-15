 Aller au contenu principal
Le cauchemar d’un propriétaire qui attend toujours d’être indemnisé trois ans après un dégât des eaux

information fournie par Boursorama avec Newsgene 15/01/2026 à 10:52

L'appartement étant devenu insalubre, le locataire a dû quitter les lieux. (PhotoMIX-Company / Pixabay)

Malgré un dégât des eaux déclaré à son assurance et celle du syndic de l'immeuble, un propriétaire attend toujours d'être indemnisé pour pouvoir effectuer les travaux. La situation dure depuis trois ans.

Depuis trois ans, le propriétaire d'un appartement de Pau (Pyrénées-Atlantiques) vit un véritable cauchemar. En novembre 2022, son logement, alors occupé par un locataire, a subi un dégât des eaux, raconte La Dépêche du Midi .

Un bien qui se dégrade

L'appartement étant devenu insalubre, le locataire a dû quitter les lieux. L'assurance du propriétaire et celle du syndicat de copropriété se sont rendues sur place pour constater l'étendue des dégâts.

Alors que les travaux, chiffrés à 19 000 euros, avaient commencé, le chantier s'est soudainement arrêté, l'assurance du syndic n'ayant pas versé l'argent qu'elle devait. Pendant six mois, le propriétaire a attendu que l'assureur verse sa partie, en vain. La moisissure s'est alors installée dans le logement.

Pas de rentrée d'argent depuis trois ans

Pour faire avancer les choses, l'homme a fait appel à un avocat. Un expert judiciaire a ensuite été nommé, qui est lui aussi arrivé aux mêmes conclusions concernant les travaux à effectuer. Malgré une rencontre cet expert judiciaire, les experts des assurances et l'avocat du propriétaire, la situation est toujours au point mort. Ce qui pose de gros problèmes financiers au propriétaire.

« Cela fait trois ans que j'attends sans aucune rentrée d’argent. J'en suis à 30 000 euros de loyers impayés et en plus, j'ai payé 7 000 € de charges de copropriété pour financer la rénovation de la façade » , déplore-t-il. Sans compter les 1 000 euros de crédit et de charges à payer tous les mois.

