La vente des murs du BHV est "finalisée" (Galeries Lafayette)

Le groupe Galeries Lafayette a annoncé avoir "finalisé" la cession des murs du grand magasin parisien BHV ( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe Galeries Lafayette a annoncé mercredi avoir "finalisé" la cession des murs du grand magasin parisien BHV, "à l'investisseur auquel il avait consenti une exclusivité" en décembre dernier, sans divulguer le nom de ce dernier.

Selon une source proche du dossier à l'AFP, l'investisseur en question est le gestionnaire d'actifs nord-américain Brookfield Asset Management. Le groupe SGM, cofondé par Frédéric Merlin, qui a racheté le fonds de commerce du BHV il y a deux ans, "poursuivra l'exploitation du BHV et le développement du grand magasin", indique le groupe Galeries Lafayette dans un communiqué.

Ce rachat intervient alors que le grand magasin parisien traverse de multiples turbulences ces derniers mois, se trouvant notamment au coeur d'une polémique née de la décision de Frédéric Merlin d'accueillir dans ses murs le géant asiatique du commerce en ligne Shein.

Initialement, SGM était sur les rangs pour racheter les murs du magasin: le groupe était lié aux Galeries Lafayette par une promesse de vente, mais le tour de table s'est avéré plus difficile que prévu, en particulier après que SGM a été lâché par la Banque des territoires, dans le sillage de la polémique Shein.

Mi-décembre, lors de l'annonce des négociations exclusives entre Galeries Lafayettes et l'investisseur nord-américain, le groupe avait indiqué que cette acquisition se ferait selon les conditions qui avaient été proposées au groupe SGM.