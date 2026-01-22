La société civile ESG Tendances Pierre enrichit son portefeuille avec un immeuble de bureaux à Montreuil

Swiss Life Asset Managers France réalise l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé au 40 rue Armand Carrel, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), pour le compte de la société civile ESG Tendances Pierre. Cette acquisition incarne la stratégie du fonds : conjuguer performance financière et ambition ESG au travers d'un actif rénové. Celui‑ci offre des revenus récurrents et bénéficie d'une implantation idéale dans un pôle tertiaire dynamique aux portes de Paris.

Orange : un locataire leader en France

L'immeuble de 2 696 m², réparti sur cinq niveaux, est entièrement occupé par Orange depuis août 2023 dans le cadre d'un bail commercial de 10 ans, dont 6 ans fermes, courant jusqu'en juillet 2033.

Leader des télécommunications en France et acteur majeur en Europe, Orange opère dans plus de 25 pays et sert près de 280 millions de clients dans le monde.

Cotée au CAC 40, l'entreprise joue un rôle central dans la transformation numérique, le déploiement de la fibre et de la 5G, ainsi que dans le développement de solutions innovantes pour les entreprises.

Sa solidité financière et son positionnement stratégique en font un locataire fiable, assurant au fonds des revenus stables.

Un emplacement stratégique aux portes de Paris

Au cœur du Bas-Montreuil, quartier tertiaire en plein essor, l'immeuble bénéficie d'une excellente desserte grâce aux lignes 1 et 9 du métro situées à moins de 10 minutes à pied, reliant le centre de Paris en 15 minutes.

Le marché local totalise près de 600 000 m² de bureaux, et affiche un taux de vacance de 12 %.

Un investissement performant adapté aux tendances du marché

Avec un rendement acte en mains de 8,17 %, l'actif se distingue par sa superficie inférieure à 3 000 m², un segment très recherché. Les surfaces intermédiaires

(1 000 à 5 000 m²) répondent à la demande croissante d'entreprises en quête d'espaces flexibles et optimisés. Ces objectifs ne sont pas garantis et peuvent évoluer

à la hausse comme à la baisse.

A la différence des grands ensembles tertiaires, ces immeubles de taille moyenne offrent une liquidité supérieure et une capacité d'absorption plus rapide en cas

de relocation. Une dynamique renforcée par l'évolution des modes de travail et la recherche de localisations bien desservies, en périphérie immédiate de Paris, à loyers compétitifs.

Un plan d'action ESG ambitieux pour un actif durable

Construit en 2003 et rénové en 2023, l'immeuble bénéficiera d'un plan d'amélioration énergétique destiné à répondre aux exigences du Décret tertiaire.

Celui-ci prévoit notamment la souscription d'un contrat d'énergie verte, la collecte des données de consommation (énergie et eau), l'intégration d'une annexe environnementale au bail, ainsi que la réalisation d'une enquête de satisfaction locataire et d'un guide de bonnes pratiques remis à Orange.

Ces actions s'inscrivent dans la trajectoire carbone du portefeuille et contribuent aux objectifs SFDR du fonds, labellisé ISR, en renforçant la durabilité de l'actif et sa capacité à conserver son attractivité dans le temps.

Julien Guillemet, gérant de la SC ESG Tendances Pierre, souligne : « Cette acquisition marque une étape importante dans la diversification du portefeuille de la société civile ESG Tendances Pierre. Elle illustre notre volonté d'intégrer des actifs tertiaires de qualité, créateurs de valeur à long terme, tout en affirmant notre engagement en matière d'ESG. »

Avertissement et risques

ESG Tendances Pierre est un produit complexe, éligible en unités de comptes des contrats d'assurance vie et de capitalisation, présentant différents risques à prendre en compte, notamment des risques liés aux marchés immobiliers et à la détention d'actifs immobiliers qui peuvent varier à la hausse comme à la baisse, de liquidité des parts liés notamment à la suspension et au report des demandes de rachat, liés à la valorisation des actifs et des parts de cette société. La souscription des parts d'ESG Tendances Pierre est réservée aux Investisseurs Autorisés (tels que définis dans le Document d'Information et dans les Statuts).

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. La valeur d'un investissement ainsi que les revenus qui en proviennent peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Les rendements présentés se réfèrent à des simulations et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ils ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds.

L'investissement sur ce fonds comporte un risque de perte en capital. Pour plus d'informations sur les risques et la stratégie d'investissement, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion.