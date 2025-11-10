La SCPI Sofidynamic dévoile ses performances du 3e trimestre 2025

SOFIDY

La SCPI SOFIDYNAMIC de Sofidy a profité de ce troisième trimestre pour enregistrer une collecte brute record de 32 millions d'euros, portée par un mois de septembre totalisant plus de 14 millions d'euros de souscriptions. Cette dynamique témoigne de l'intérêt grandissant des investisseurs pour SOFIDYNAMIC, qui compte déjà plus de 5 000 associés pour sa deuxième année d'existence.

La SCPI poursuit son objectif de diversification de son patrimoine tant géographique, avec une exposition d'ores et déjà répartie à moitié en France et à l'étranger, que par typologie d'actifs comme en témoigne la dernière acquisition de bureaux à Aix-en-Provence. Elle conserve par ailleurs un œil attentif à de nouvelles géographies, où Sofidy étudie des dossiers d'investissement attractifs en Allemagne et en Pologne.

Les performances opérationnelles de SOFIDYNAMIC se maintiennent à un niveau élevé au 3e trimestre avec un taux d'occupation financier de 97,4 %. Ces performances permettent d'envisager un taux de distribution prévisionnel 2025 brut de fiscalité minimum de 8,40 %(1)(2), ce qui porterait la performance globale annuelle à 13,40%(1)(3) en 2025. L'acompte de dividende du 3e trimestre s'établit à 6,30 € par part ayant pleine jouissance. Ces bons résultats ont été célébrés par le magazine Mieux Vivre Votre Argent (Groupe Les Echos), attribuant le 1er prix à SOFIDYNAMIC dans la catégorie jeune SCPI 2025(4).

(1) Cet objectif n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps, à la hausse comme à la baisse, en fonction des conditions de marché et des circonstances rencontrées. L'objectif de performance est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constituent en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

(2) Dividende brut au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité immobilière (sur revenus étrangers) payée par le fonds pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1er janvier de l'année N.

(3) La performance globale de l'année N correspond à la somme du taux de distribution de l'année N et de la variation du prix de souscription entre le 1er janvier de l'année N et le 1er janvier de l'année N+1.

(4) Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

