Dans cette ville très prisée, il faut en moyenne 28 ans de salaire pour acheter un bien de 70 m²

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 23/02/2026 à 11:37

En août 2025, la moyenne nationale du prix au m² était de 3 115 euros. (nattanan23 / Pixabay)

À Chamonix (Haute-Savoie), devenir propriétaire d'un bien immobilier requiert un bon niveau de revenus. En effet, d'après Le Dauphiné Libéré , le pris moyen au m² s'établissait récemment à 9 750 euros, soit 6 % de plus qu'un an plus tôt. En comparaison, en août 2025, la moyenne nationale du prix au m² était de 3 115 euros(3 870 euros/m² pour les appartements et 2 531 euros/m² pour les maisons), indique SeLoger .

Face à cette difficulté d'accéder à la propriété, Le Dauphiné Libéré a calculé combien il faudrait d'années de salaire pour s'offrir un bien de 70 m². Le revenu médian annuel dans la commune étant de 24 310 euros (en 2021), les Chamoniards doivent investir l'intégralité de 28,07 années de salaire pour acheter cette surface. En France, en moyenne, seules 6,4 années suffisent pour aboutir à cette opération.

Un pouvoir d'achat immobilier en chute libre

Selon la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) Savoie Mont Blanc, la situation devrait encore se complexifier à Chambéry, ville prisée par les investisseurs. Les prix doivent en effet continuer à augmenter, non seulement à l'achat mais également à la location.

En quelques années, les Français ont vu leur pouvoir d'achat immobilier s'effondrer. Les propriétaires qui pouvaient s'offrir 75 m² en 2020 ne peuvent aujourd'hui acheter que 64 m², à budget équivalent, indique Capital . Si certains prétendants à la propriété préfèrent repousser leur projet, d'autres choisissent de s'excentrer pour trouver des tarifs plus abordables.