Immobilier : la reprise est là, mais la barrière de l'apport se renforce

information fournie par Moneyvox • 24/02/2026 à 08:30

L'apport personnel est devenu crucial dans la finalisation d'un dossier immobilier ( Crédits photo: © sasha64f - stock.adobe.com)

Bonne nouvelle, le marché immobilier montre des signes de redémarrage. Mais derrière cette reprise se cache une autre réalité : l'accès à la propriété se complique pour les emprunteurs n'ayant pas un apport suffisant.

La reprise du marché de l'immobilier est là. Voici ce que permet de conclure le premier baromètre du marché immobilier publié par Meilleurtaux et Leboncoin Immo. Pour autant, des difficultés d'accès au crédit immobilier perdurent pour les emprunteurs les plus modestes. En effet, les banques ont accru leur niveau d'exigence en matière d'apport personnel , excluant de ce fait un grand nombre de ménages de l'accès à la propriété. Le point sur la situation et les récentes évolutions du marché immobilier.

Le nombre de ventes de biens immobiliers en progression sur l'année 2025

Après deux années de ralentissement, le marché de l'immobilier semble redémarrer, comme en témoignent les chiffres publiés par Meilleurtaux et Leboncoin Immo au sein de leur premier baromètre du marché immobilier. En 2025, 950 000 ventes immobilières ont ainsi été conclues, soit une hausse de 11% en l'espace d'un an seulement, portant le nombre de transactions au même niveau que celui constaté en 2017, alors que les taux d'intérêt étaient nettement plus bas.

La dynamique du marché de l'immobilier influence également le marché du crédit. Le nombre de prêts immobiliers a ainsi augmenté de 24% sur les neuf premiers mois de l'année 2025. Pourtant, les taux pratiqués, bien qu'en légère baisse, restent incomparables avec ceux des emprunts souscrits au cours des années 2017 à 2021. En janvier 2026, il faut ainsi compter environ 3,30% sur 20 ans, tandis que, quelques années auparavant, il était envisageable d'obtenir un prêt immo à 1%.

Côté prix, l'heure est à la stabilisation. L'envolée de 24% constatée entre 2017 et 2021 est de l'histoire ancienne. Depuis 2022, les prix des biens immobiliers ont progressé de seulement 2% dans les 32 villes françaises passées au crible par Meilleurtaux et Leboncoin Immo. La tendance à la hausse est néanmoins plus marquée dans certaines villes, à l'image de Brest (+8%), de Mulhouse (+7%) et de Metz (+6%). A contrario, certaines communes voient les prix de l'immobilier baisser, ce qui est par exemple le cas de Bordeaux, Nantes et Grenoble.

Pourquoi l'apport personnel exclut-il de plus en plus de ménages de l'accès au crédit ?

Malgré la reprise progressive du marché de l'immobilier et le ralentissement de la hausse des prix, des difficultés persistent pour les ménages les plus modestes. En effet, en plus de devoir composer avec des taux d'intérêt plus élevés, les emprunteurs les moins aisés sont confrontés à une autre difficulté : le niveau d'apport personnel demandé par les banques. Selon le baromètre du marché immobilier publié par Meilleurtaux et Leboncoin Immo, il représente 17% du budget d'achat en 2025, soit 52 000 euros.

À Paris, en lien avec le niveau des prix pratiqués, l'apport à fournir lors d'une demande de crédit immobilier dépasse même les 130 000 euros. À Lyon, comptez 101 000 euros d'apport personnel pour pouvoir devenir propriétaire. Résultat ? Les ménages qui ne disposent pas d'une épargne suffisante et les primo-accédants rencontrent de grandes difficultés pour accéder au crédit immobilier, et donc pour acheter un bien immobilier.

Heureusement, certaines des 32 villes passées au crible dans cette étudie profitent de prix de l'immobilier attractifs et peuvent permettre de concrétiser un projet d'achat immobilier à moindre coût. C'est par exemple le cas de Saint-Etienne, de Limoges ou de Mulhouse, des villes dans lesquelles il est envisageable d'acheter des biens immobiliers de petites superficies avec un budget de 100 000 euros ou moins.