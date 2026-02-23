Continuer à profiter du bon point d’entrée dans l’immobilier en 2026 !

information fournie par Sofidy • 23/02/2026 à 16:38

SOFIDY

Après la forte correction des prix qui a suivi la hausse brutale et rapide des taux d'intérêt début 2022, le marché immobilier est globalement entré dans une phase de stabilisation au cours de l'année 2025. Durant cette période, toujours propice aux opportunités, Sofidy poursuit ses acquisitions tout en demeurant fidèle à son esprit d'investisseur contrariant et en accentuant la diversification des portefeuilles.

Aller à contre-courant pour bénéficier des meilleures opportunités

Les SCPI de Sofidy ont su tirer parti d'un contexte de correction des prix immobiliers, à la fois en 2024 et 2025, en investissant à des taux de rendement particulièrement attractifs. Elles ont mené près de 1,2 milliard d'euros d'acquisitions sur les deux dernières années à un taux de rendement moyen à l'acquisition de +7,7 % (1). Les SCPI de Sofidy ont ainsi bénéficié d'un bon momentum de marché couplé à une posture contracyclique les conduisant à investir en bas de cycle immobilier.

Cette stratégie s'est avérée payante car les performances des fonds de Sofidy ont déjà été impactées positivement par l'effet relutif des acquisitions. Ainsi sa SCPI à haut rendement, Sofidynamic, affiche une Performance Globale Annuelle de +14,04 % (2) en 2025, composée d'un taux de distribution (3) brut de fiscalité de +9,04 % (2)(4) et d'une revalorisation de prix de part de +5 %(2) en début d'année 2025. Cette performance devrait d'ailleurs la positionner comme la SCPI la plus performante du marché en 2025 ! (2)

Des acquisitions plus variées pour consolider la diversification des portefeuilles

La diversification géographique permet de bénéficier de cycles immobiliers distincts selon les pays. Ainsi, si le marché allemand peine encore à redémarrer, les pays du Sud (l'Italie et l'Espagne) présentent des dynamiques attractives. De même que les Pays¬-Bas, territoire sur lequel Sofidy intervient depuis de longues années. Dans un contexte géopolitique particulièrement volatil, nous avons réalisé près de 60 % de nos investissements hors de France en 2025 et nous allons encore accentuer ce positionnement ces prochains mois.

Quant aux classes d'actifs, Sofidy conserve sa confiance historique envers les commerces bien localisés dans les grandes villes, tout en se tournant davantage vers l'hôtellerie, la logistique urbaine ou le segment du coliving dans le résidentiel. La vigilance est de mise pour le bureau car les corrections de prix ne sont certainement pas achevées pour les actifs de périphérie.

Dans les prochains mois, des actifs de qualité devraient néanmoins pouvoir être acquis à des conditions intéressantes sans transiger sur la qualité de la localisation ! Cette diversification renforcée, combinée à la granularité de ses actifs, aux SCPI de Sofidy de bénéficier d'une résilience de leurs performances.

Les SCPI, placements à l'attractivité renouvelée

L'univers de l'épargne offre désormais moins de solutions attrayantes, entre des placements sécurisés au rendement très limité (le taux du livret A devrait tomber à 1,5 % début février) et des produits plus rentables mais plus risqués aux performances particulièrement fluctuantes en 2025.

Ainsi les principaux indices boursiers mondiaux ont été très volatils sur l'année, au gré notamment des annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Ils ont néanmoins atteint des niveaux records l'an passé, l'indice phare de la cote américaine, le S&P 500, ayant bondi de plus de 16 % à 6 900 points et le CAC 40 de plus de 10 % à 8 350 points (Source : Analyse interne réalisée à partir des tendances observées dans la presse spécialisée).

Ces marchés actions au plus haut pourraient subir de sensibles corrections de valeurs alors que les fortes incertitudes géopolitiques et macroéconomiques perdurent. Dans ce contexte, les épargnants devraient davantage être séduits cette année par les qualités de valeur refuge des véhicules immobiliers les plus solides.

2026 devrait donc être une année particulièrement favorable à la pierre-papier, et notamment à la collecte des SCPI de Sofidy !

(1) Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition des actifs (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement des actifs acquis par les SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures des SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

(2) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(3) Dividende brut au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité immobilière (sur revenus étrangers) payée par le fonds pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1er janvier de l'année N.

(4) Le taux de distribution présenté au titre du premier exercice de 12 mois peut ne pas être représentatif de la performance future de la SCPI, en raison notamment de l'impact du délai de jouissance sur le niveau de distribution observé. La SCPI vise un objectif de taux de distribution, sur la période de détention recommandée de 8 ans, de 7 % (non garanti).

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez le guide Sofidy sur cette solution d'épargne immobilière.

Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.

Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.