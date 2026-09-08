La SCPI Mistral Sélection renforce sa présence sur les marchés ibériques avec deux nouvelles acquisitions au Portugal

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Swiss Life Asset Managers France annonce deux nouvelles acquisitions au Portugal pour le compte de la SCPI Mistral Sélection. Situés dans les agglomérations de Lisbonne et Porto, ces actifs de loisirs illustrent la poursuite du déploiement de la stratégie de diversification européenne et sectorielle de la SCPI.

Finalisées séparément au cours de l'été, ces acquisitions portent sur un parc de loisirs indoor situé dans l'aire métropolitaine de Lisbonne et une salle de sport dans l'agglomération de Porto.

Elles s'inscrivent dans la stratégie de diversification européenne de la SCPI et ciblent un marché portugais identifié comme porteur par les équipes de recherche de Swiss Life Asset Managers, grâce à des fondamentaux économiques solides, un niveau soutenu d'investissements internationaux et des perspectives favorables dans les secteurs des loisirs et du sport.

Ces deux opérations ont été réalisées à des rendements à l'acquisition supérieurs à 7%, en ligne avec les objectifs de performance de la SCPI. Ces rendements ne sont pas garantis et ne constituent pas une promesse de rendement ou de performance du fonds.

Des opérateurs de référence sur leurs marchés respectifs

À Lisbonne, l'actif est loué à JumpYard, spécialiste des parcs de loisirs indoor.

Fondé en Suède, l'enseigne compte aujourd'hui près de 30 sites en Europe, principalement en Scandinavie, mais aussi en Espagne, au Portugal et en Allemagne.

Elle évolue sur un marché des loisirs expérientiels porté par une demande croissante des familles et des jeunes générations.

À Porto, le locataire est Element Gyms, une enseigne de fitness low-cost de SC Fitness, filiale du groupe portugais Sonae Sierra.

Avec près de 90 clubs et 200 000 membres, SC Fitness s'est imposé comme leader du fitness au Portugal, bénéficiant d'un marché en croissance et d'une demande soutenue pour les offres accessibles.

Ces actifs ont été acquis dans le cadre d'opérations distinctes de sale & leaseback[1] assorties de baux fermes de 15 ans, offrant une visibilité sur les revenus locatifs futurs[2].

Deux actifs complémentaires au sein des métropoles portugaises

Situé à Alfragide, le parc de loisirs s'étend sur 4 200 m² au sein d'un environnement commercial dynamique, à proximité d'IKEA Alfragide et du centre commercial Alegro Alfragide. Il s'appuie sur une zone de chalandise dense et un flux régulier de visiteurs.

À Valbom, la salle de sport occupe une surface d'environ 1 500 m². Proche de l'autoroute A43, elle s'insère dans un pôle commercial accueillant notamment un supermarché Continente, un élément favorable à sa fréquentation. Deuxième bassin économique du Portugal après Lisbonne, Porto bénéficie par ailleurs d'un marché de l'emploi dynamique et d'un niveau de revenus supérieur à la moyenne nationale.

Bien que reposant sur des usages différents, ils présentent des caractéristiques communes recherchées par la SCPI : une bonne accessibilité, une forte visibilité et un ancrage au sein de bassins de population dynamiques.

Une exposition renforcée au segment des loisirs

Avec ces deux acquisitions, Mistral Sélection renforce son exposition au secteur du sport et des loisirs, qui représente désormais 31% du portefeuille de la SCPI.

Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie de Mistral Sélection visant à constituer un portefeuille diversifié au sein de la zone euro, composé d'actifs sélectionnés pour la qualité de leur emplacement, la solidité de leurs locataires et leur capacité à générer des revenus récurrents, bien qu'ils ne soient pas garantis.

Une nouvelle étape dans le développement européen de la SCPI

Ces deux acquisitions marquent une nouvelle étape dans le développement de Mistral Sélection sur les marchés ibériques. À l'issue de ces opérations, la part des actifs situés hors de France représente désormais 67% du portefeuille de la SCPI, confirmant la montée en puissance de sa diversification européenne, avec 22% d'actifs situés au Portugal, 19% en Espagne et 26% en Italie.

Mistral Sélection poursuit ainsi la constitution d'un portefeuille diversifié par pays, secteurs d'activité et locataires afin de tirer parti des opportunités offertes au sein de la zone euro.

« Ces deux acquisitions illustrent l'approche de Mistral Sélection : identifier les meilleures opportunités immobilières au sein de la zone euro en combinant qualité des emplacements, solidité des locataires et potentiel de création de valeur. Le Portugal offre aujourd'hui un environnement économique attractif et des perspectives intéressantes dans le secteur du sport et des loisirs. Ces opérations renforcent la diversification de notre portefeuille et s'inscrivent dans notre volonté de créer de la valeur durablement pour les associés de la SCPI. » » conclut Julien Hennion, gérant de la SCPI Mistral Sélection.

Avertissement et risques

Ceci est une communication publicitaire. Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. Ce fonds comporte un risque de perte en capital. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans ces produits dépend de votre patrimoine personnel, de votre horizon d'investissement et de votre appétence aux risques spécifiques à un investissement immobilier. Ce placement étant investi uniquement en immobilier, il est considéré comme peu liquide et doit être envisagé dans une optique de long terme.

Pour plus d'informations sur les risques et la stratégie d'investissement, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur le site internet de la Société de Gestion.

[1] Le sale and lease back (ou cession-bail) est une opération financière par laquelle une entreprise vend un actif à un investisseur, puis le loue pour une longue durée, afin d'en dégager des liquidités tout en conservant son usage.

[2] Les revenus potentiels peuvent varier à la hausse ou à la baisse en fonction de la conjoncture économique et immobilière.

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