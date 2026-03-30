La SCPI Mistral Sélection annonce l’acquisition d’un hôtel de plein air premium situé sur la côte adriatique italienne

information fournie par Swiss Life AM FR • 30/03/2026 à 17:43

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Swiss Life Asset Managers France annonce, pour le compte de la SCPI Mistral Sélection, l'acquisition d'un hôtel de plein air 4 étoiles au cœur de l'Émilie-Romagne, l'une des régions touristiques les plus dynamiques du pays.

Un actif premium dans un marché en forte croissance

L'actif compte plus de 200 hébergements (mobile-homes, bungalows et emplacements), bénéficie d'un accès direct ou immédiat à la plage et propose une large gamme de services dédiés aux familles. Situé dans une zone où le tourisme fait preuve d'une grande résilience, le site profite d'une demande forte et régulière, portée à la fois par une clientèle domestique et internationale, notamment en provenance des pays DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).

Sa localisation stratégique renforce son attractivité. Le foncier en front de mer y est rare, constituant une barrière à l'entrée majeure et contribuant à la valorisation durable du site et à un rendement cible attractif.

Une opération structurée en sale & lease back

L'acquisition est réalisée sous la forme d'un sale & lease back avec l'opérateur Club del Sole, qui demeure locataire via un bail commercial de 20 ans, renouvelable pour 6 ans. Ce montage vise à assurer au fonds une visibilité long terme et une stabilité des flux locatifs.

Un investissement aligné avec la stratégie ESG du fonds

Classée Article 8 SFDR et labellisée ISR depuis octobre 2024, Mistral Sélection poursuit une stratégie d'investissement responsable. L'actif présente une bonne performance énergétique (EPC A pour les bâtiments permanents) et fera l'objet d'un suivi ESG renforcé incluant un suivi des consommations, des mesures liées à la gestion de l'eau ainsi qu'un comité ESG annuel avec l'exploitant.

Une nouvelle étape dans la diversification européenne

Avec cette opération, la SCPI Mistral Sélection renforce significativement son ancrage européen et se rapproche de son objectif de 60% d'investissements hors de France. Cette acquisition permet au fonds d'augmenter son exposition à un marché touristique robuste et en croissance, tout en améliorant sa diversification géographique et en poursuivant son positionnement sur des actifs générateurs de potentiels revenus stables à long terme.

Julien Hennion, gérant de la SCPI Mistral Sélection : «Cette acquisition emblématique illustre l'ambition de Mistral Sélection : investir dans des actifs offrant à la fois stabilité des revenus, visibilité à long terme et résilience économique. L'actif est rare, difficilement reproductible et parfaitement positionné dans un marché en forte demande.»

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse

Avertissement et risques

Ceci est une communication publicitaire. Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. Ce fonds comporte un risque de perte en capital. Pour plus d'informations sur les risques et la stratégie d'investissement, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur le site internet de la Société de Gestion.

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