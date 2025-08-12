La SCPI Immorente dévoile ses performances du 2e trimestre 2025

SOFIDY

La SCPI Immorente de Sofidy continue à augmenter et à diversifier son patrimoine avec près de 121 M€ investis depuis le début de l'année en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie, avec un taux de rendement moyen immédiat de 7,0 %(1). Au cours du deuxième trimestre, IMMORENTE a notamment investi près de 28,4 M€ en prenant une participation dans un centre commercial de centre-ville situé à Zoetermeer aux Pays-Bas.

Ces performances permettent d'envisager une fourchette prévisionnelle de dividende annuel(2) comprise entre 15,50 € et 16,50 €(2) par part ayant pleine jouissance au titre de l'exercice 2025, faisant ressortir un taux de distribution prévisionnel 2025 brut de fiscalité(3) compris entre 4,80 % et de 5,00 %(2). L'acompte sur dividende du 2ème trimestre s'établit à 3,51 € par part ayant pleine jouissance.

(1) Taux de rendement initial acte en main qui ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

(2) Cette distribution prévisionnelle est arrêtée par la société de gestion sur la base d'hypothèses de marché et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

(3) Dividende brut au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité immobilière (sur revenus étrangers et sur plus-values) payée par le fonds pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1er janvier de l'année N. Au titre de 2024, ce dividende brut intègre une distribution de plus-value à hauteur de 5,2 % de la distribution totale, un prélèvement sur le report à nouveau à hauteur de 0,1 % et une fiscalité immobilière payée par la SCPI pour le compte des associés à hauteur de 2,8 %. Cet indicateur est conforme à la méthodologie ASPIM.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez le guide Sofidy sur cette solution d'épargne immobilière.

Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.

Découvrez le bulletin trimestriel d'information du 2e trimestre 2025 ci-dessous :