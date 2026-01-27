 Aller au contenu principal
La SCPI Cœur de Régions renforce son portefeuille immobilier avec l’acquisition de 3 restaurants loués à l’enseigne Buffalo Grill, d’une surface totale de 1 882 m2
Sogenial Immobilier annonce l'acquisition, pour le compte de la SCPI Cœur de Régions, d'un portefeuille de 3 commerces occupés par l'enseigne Buffalo Grill, acteur majeur de la restauration à table en France. Ces actifs, représentant une surface totale de 1 882 m², sont répartis entre la Normandie et les Hauts-de-France, illustrant la stratégie de diversification géographique de la SCPI.

Sami FAJRI, Directeur des Investissements : « Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de la SCPI Cœur de Régions, en privilégiant des actifs commerciaux loués à une enseigne nationale de premier plan et sécurisés par des baux de longue durée. Elle contribue ainsi à renforcer la visibilité des revenus locatifs et la résilience du portefeuille sur le long terme. »

