La SCPI Coeur de Régions renforce son portefeuille immobilier avec l’acquisition d’un ensemble d’activités et de bureaux de 7 560 m² à Chambéry (73)

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à Chambéry, préfecture de la Savoie, au coeur de la région Auvergne–Rhône–Alpes. Cette ville stratégique, idéalement positionnée entre Lyon, Grenoble et les Alpes, bénéficie d'un dynamisme économique soutenu.

Sami Fajri, directeur des Investissements : « Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification géographique de la SCPI Coeur de Régions, qui poursuit son développement dans les principales métropoles régionales. L'agglomération chambérienne, forte de plus de 130 000 habitants, constitue un bassin d'activité attractif où la demande en locaux industriels, logistiques et tertiaires se montre résiliente. »