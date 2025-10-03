La SCPI Coeur d’Europe renforce sa présence au Portugal avec l’acquisition de l’immeuble « Boavista 257 » à Porto, un actif emblématique de 6.718 m2

Sogenial Immobilier, annonce l'acquisition de l'immeuble Boavista 257, situé au coeur de l'Avenida da Boavista à Porto, renforçant ainsi le portefeuille de sa SCPI Coeur d'Europe.

Cette opération marque une nouvelle acquisition pour la SCPI au Portugal après Vida Ovar Shopping Center, et confirme sa stratégie de cibler des actifs premium dans des marchés européens dynamiques, portés par une demande croissante et une offre limitée, notamment dans le QCA de Porto.

Jean-Marie SOUCLIER, Président de Sogenial Immobilier : « Nous sommes ravis de cette acquisition, Boavista 257 correspond à nos critères : quartier d'affaires vibrant, et locataire de premier plan. Un atout majeur pour la SCPI Coeur d'Europe. Il s'agit d'un immeuble emblématique, entièrement réhabilité par Fidelidade, et soutenu par un bail long terme avec un locataire de premier plan, permettant d'envisager ainsi stabilité et création de valeur sur le long terme.