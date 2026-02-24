La SCPI Cœur d’Europe poursuit sa diversification européenne avec l’acquisition d’un local d’activité industrielle de 44 026 m² à Tolède (Espagne)

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition d'un actif d'activité industrielle situé à Tolède, en Espagne, au sein du parc industriel de Santa María de Benquerencia, implanté au coeur d'un pôle industriel dynamique, caractérisé par un taux d'occupation supérieur à 90 %, une pression locative soutenue et la présence d'opérateurs majeurs.

Jean-Marie SOUCLIER, Président de Sogenial Immobilier : « Cette acquisition renforce le positionnement de notre SCPI sur le marché industriel ibérique et illustre bien sa stratégie visant à saisir des opportunités immobilières dans des zones attractives tout en sécurisant des flux locatifs de long terme auprès de locataires de premier plan. »