La propriété de l’écrivain Pierre Loti, où il est enterré, est à vendre pour près d'1 million d'euros

La dernière demeure de l'auteur Pierre Loti est à vendre sur l'île d'Oléron. (illustration) (Pasja1000 / Pixabay)

C’est une demeure pas comme les autres qui est en vente à Saint-Pierre-d’Oléron, en Charente-Maritime. Il s’agit de la dernière maison de Pierre Loti, célèbre écrivain voyageur mais aussi Académicien français, rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine . Conformément aux dernières volontés de l'auteur, ce dernier y est même enterré, dans le jardin. Une spécificité que l’annonce, postée par le Groupe Mercure , n’indique pas alors que les descendants possèdent un droit de visite inaliénable et imprescriptible.

Les héritiers ne peuvent plus assumer

L’annonce parle d’une « remarquable demeure du XVIIe siècle, inscrite à l’inventaire des Monuments historiques, [qui] offre un témoignage exceptionnel du patrimoine local » . La maison de 450 m² et ses neuf pièces, sur un terrain de 4 595 m², est proposée au prix de 997 500 euros.

La présidente de l’Association internationale des amis de Pierre Loti (AIAPL) a expliqué au Parisien : « Son fils Samuel a vendu cette maison à ses cousins, le bien se transmet depuis aux descendants collatéraux » . Or, les propriétaires actuels n’auraient plus les moyens de la conserver. « Il y a un déchirement de leur côté, bien sûr. Mais comment faire ? On ne mange pas les murs » , ajoute Marie-Ange Gerbal auprès de France 3 .

Habitation ou musée ?

Reste à définir l’avenir de la « maison des aïeuls », ainsi nommée par Pierre Loti. Elle pourrait bien sûr rester dans le domaine privé et être habitée. La demeure de l’écrivain n’a d'ailleurs été que de très rares fois ouverte au public. Pierre Loti ne voulait pas que sa tombe devienne un monument touristique. Mais les nouveaux propriétaires vont se heurter à de lourds travaux, compliqués par le classement des lieux aux Monuments historiques.

L'historien et biographe de Pierre Loti, lui, rêve à un autre avenir pour la bâtisse : « J'aimerais mieux imaginer qu'elle puisse devenir un lieu de mémoire, un musée, un lieu de production culturelle ou de partage, ou pourquoi pas une résidence d'artistes » . Un vœu difficile à exaucer, selon le président de la communauté de communes d’Oléron Michel Parent, qui rappelle qu'une donation serait nécessaire.