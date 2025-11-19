L'encadrement des loyers jugé « contre-productif pour l’offre locative », selon un observatoire

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 19/11/2025 à 11:08

L’étude a comparé le cas de Lille et Lyon à celui de villes aux caractéristiques similaires mais sans encadrement de loyers, comme Rennes (Ille-et-Vilaine) et Toulouse (Haute-Garonne). Illustration. (Jovanel / Pixabay)

Une mesure sans effet ? D’après l’observatoire privé Clameur, l’encadrement des loyers, ce dispositif mis en place pour plafonner le montant du loyer dans certaines villes où la tension locative est élevée, n’aurait pas d’impact positif sur le marché locatif. Dans son étude publiée ce mardi 18 novembre 2025, l’observatoire conclut qu’il « ne parvient pas à faire baisser les loyers » à Lyon (Rhône) et Lille (Nord), rapporte ICI Nord .

« Les tendances restent les mêmes »

Le rapport de l’observatoire repose sur une expérimentation menée dès 2020 et 2021 dans ces deux villes. L’objectif était alors de répondre à la question : « l’encadrement fait-il baisser les loyers ? » , grâce à une méthode inspirée de la médecine consistant à « déterminer l’effet d’un traitement sur un patient » , indique Guillaume Toussaint, co-auteur de l’étude.

Concrètement, l’étude a comparé le cas de Lille et Lyon à celui de villes aux caractéristiques similaires mais sans encadrement de loyers, comme Rennes (Ille-et-Vilaine) et Toulouse (Haute-Garonne). L’organisme a pris en compte près de 11 millions de baux provenant principalement de professionnels qui se soumettent à l’encadrement des loyers. « Ce qu’on constate, c’est que les tendances restent les mêmes avant et après » la mise en place du dispositif, ajoute Guillaume Toussaint.

Un dispositif « contre-productif »

Paris a été délibérément exclue de l’étude, le marché locatif de la capitale étant considéré particulier et « difficilement comparable à celui d’autres métropoles régionales » , selon le spécialiste. Dans une précédente étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) couvrant la période entre juillet 2023 et juin 2024, il avait été constaté que l’encadrement des loyers avait permis d’empêcher une augmentation de 8,2 % de leur montant à Paris.

Les députés Annaïg Le Meur (EPR) et Iñaki Echaniz (PS) avaient rappelé en septembre, dans le cadre d’un rapport parlementaire conseillant de préserver le dispositif, que ce dernier n’était pas voué à « faire baisser les loyers » mais à « éviter les loyers excessifs » . Or, dans le secteur privé, il ne « produit aucun effet sur les loyers et pénalise l’offre locative » , insiste Clameur. L’observatoire va encore plus loin et estime qu’il est « contre-productif pour l’offre locative » .