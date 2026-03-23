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L’ancien propriétaire laisse l’épave d’un énorme bateau dans leur jardin, ils ne peuvent pas l’enlever

information fournie par Boursorama avec Newsgene 23/03/2026 à 12:58

L’enlèvement du navire représente un coût non négligeable, pouvant atteindre des milliers d’euros. Illustration. (Terimakasih0 / Pixabay)

L’enlèvement du navire représente un coût non négligeable, pouvant atteindre des milliers d’euros. Illustration. (Terimakasih0 / Pixabay)

Après avoir acheté une maison dans le Haut-Rhin, un couple d’Alsaciens a découvert qu’un énorme bateau se trouvait dans leur jardin, alors que le vendeur s’était engagé à le retirer. Une situation qui s’est transformée en casse-tête juridique.

Leur rêve de propriété est devenu un cauchemar. Après avoir acheté une maison à Gildwiller, près de Mulhouse (Haut-Rhin), un couple se retrouve confronté à un problème de taille : un énorme bateau laissé en plein milieu de leur jardin. Ils ont dénoncé cette situation dans l’émission Ça peut vous arriver sur RTL , mercredi 18 mars 2026, rapporte La Dépêche du Midi .

Un navire de 9 mètres

Les propriétaires avaient bien constaté la présence de ce navire d’environ « 9 mètres » au moment des visites. Loin d’être un cadeau, celui-ci était « un peu pourri » et avait « pris l’humidité » , selon le présentateur de l’émission, Julien Courbet. D’après l’habitant, l’ancien propriétaire s’était engagé à l’évacuer rapidement, mais ne l’a jamais fait.

Comme l’a rappelé le notaire, tout élément non mentionné dans l’acte de vente est censé être retiré par le vendeur. En théorie, le bateau n’a donc rien à faire sur la propriété. Sauf que dans les faits, la loi n’autorise pas pour autant les habitants à le déplacer ou à s’en débarrasser eux-mêmes car il s'agit d'un bien protégé, appartenant toujours légalement à l’ancien propriétaire du logement. Pour ne rien arranger à la situation, l’homme vit à l’étranger la plupart du temps.

Des actions en justice

Par ailleurs, l’enlèvement du navire représente un coût non négligeable, pouvant atteindre des milliers d’euros. Raison pour laquelle les Alsaciens proposent d’en faire cadeau à quiconque voudra le retaper et le retirer gratuitement. Ils peuvent également lancer une procédure en référé pour obliger le vendeur à enlever le bateau sous astreinte, ou demander une prise en charge des frais par ce dernier, voire une indemnisation pour l’occupation du terrain.

© Boursorama avec Newsgene
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