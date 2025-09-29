« J’ai fait un burn-out » : le cauchemar de copropriétaires dont l'immeuble est squatté depuis trois ans

A Aubagne, des squatteurs se sont installés dans un immeuble évacué en 2022 après un problème d'inondation. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

C’est une situation inextricable qu’ont dénoncée auprès de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur , deux copropriétaires dans un immeuble de six appartements, situé à Aubagne (Bouches-du-Rhône), qui est aujourd’hui squatté.

Toutes deux ont acheté un logement dans ce bâtiment pour y vivre mais leur projet a été contrarié par le placement de l’immeuble en état de péril imminent, après un problème d’inondation en 2022. Evacué en attendant la réalisation des travaux, l’immeuble a depuis été pris d’assaut par des squatteurs, qui ont laissé les appartements remplis de détritus et d’excréments. « C’est d’une violence de voir ça, c’est terrible ! » , confie l'une d'elles.

« J’ai fait un burn-out »

Pire encore, lorsque les travaux de réhabilitation ont été entrepris, les copropriétaires ont constaté malfaçons, vols et détériorations, les poussant à refuser la restitution de leurs appartements. Les deux femmes ont également payé pendant deux ans l’eau et l’électricité consommées par les squatteurs...

Elles ont engagé des actions contre le syndic, l’entreprise de travaux et la mairie, sans succès pour le moment. « Ça fait trois ans que je suis en arrêt maladie. J’ai fait un burn-out à cause de tous les problèmes que ça a engendrés » , souffle à nos confrères l'une des propriétaires, qui avait acheté son appartement 115 000 €. « Il m’a déjà coûté 170 000 € » .

Contactée par la chaîne locale, la mairie indique avoir sollicité la préfecture qui devrait ordonner prochainement une intervention pour évacuer les squatteurs.